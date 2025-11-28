Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri UğurFora, yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün toplum hassasiyetlerine duyarsız kalamayacağına vurgu yaparak, "Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdandan yana olmuştur." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadeleriyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerini açıklamıştı.

