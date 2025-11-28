Çin merkezli AgiBot’un insansı robotu üç günde 106,3 kilometre yol kat ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başardı. Sıcak değişimli batarya sistemi sayesinde bu rekoru kırabilen robotun kaç kez bataryasının değiştirildiği bildirilmedi.

Çinli Agibot, A2 isimli insansı robotuyla 'insansı robotla en uzun yürüyüş' kategorisinde rekor kırarak adını Guinness’e yazdırdı. 10 Kasım’da Jiangsu’daki Jinji Gölü’nden çıkan A2, 13 Kasım’da Şanghay Bund’a gelerek yürüyüşünü tamamladı.

DEĞİŞEN ZEMİNLERDE KESİNTİSİZ İLERLEDİ

Robot, asfalt, kaldırım taşı, köprü ve eğimli bölümler gibi değişen zeminlerde kesintisiz ilerledi. Çin yapımı robot, yürüyüş sırasında durmadan değiştirilebilen bataryası sayesinde bu rekoru kırarken, yol boyunca kaç kez batarya değişimi yapıldığı belirtilmedi.

Navigasyon için çift GPS, lidar ve kızılötesi derinlik kameraları kullanıldığı, değişen ışık ve karmaşık kentsel koşullarda yön bulabildiği açıklandı. AgiBot, denemede kullanılan robotun özel modifikasyon içermeyen, seri üretim birimle aynı olduğunu vurguladı. A2’nin uzun yürüyüş dışında çok dilli etkileşim, yüz tanıma ve rehberlik-teslimat görevleri gibi yetenekleri de bulunuyor.



Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

