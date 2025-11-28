Kastamonu’da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ın ölümüne ilişkin ortaya atılan yeni iddialar kafa karıştırdı. Gizemli kamyonet kimin? Baba ihbarı neden 1 gün geç yaptı? Huriye Helvacı olaydan 3 gün önce şiddet mi gördü? İşte Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni detaylar…

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ın ölümüne ilişkin gizem hala sürerken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon ile bağlanan kişilerin itiraf gibi açıklamaları yeni bir perde daha açtı.

Müge Anlı’nın programına konuk olan baba Bayram Helvacı’nın eşi ile oğlunun kaybolduğu 2 Kasım Pazar günü "Pazartesi akşamı saat 4'e kadar çalışacağım" dediği ancak pazar akşamı 23.35'da evine gittiği ortaya çıktı.

Baba Bayram Helvacı'nın ihbarı geç yapması şüphe oluşturdu

NEDEN 1 GÜN SONRA İHBAR ETTİ?

Eve geldiğinde eşini ve oğlunu evde bulamayan Bayram Helvacı’nın hemen polise gitmemesi şüpheleri artırdı. Baba Helvacı “Neden evde eşini ve çocuğunu bulamayınca polise haber vermedin?" sorusuna "Aklıma gelmedi" cevabını verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI

Programa bağlanan bir kişi, baba Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığını söyleyerek eşine şiddet uyguladığını iddia etti.

Hayatını kaybeden Huriye Helvacı ve oğlu Osman

GİZEMLİ BEYAZ KAMYONET

Programa bağlanan Kocaali köyü muhtarının açıklaması ise tedirgin etti. Muhtar, olay günü köyde beyaz bir kamyonet gördüğünü söyledi. 94 nüfuslu köyde beyaz kamyonetin kime ait olduğu ise henüz tespit edilemedi.

Kimin olduğu tespit edilemeyen beyaz kamyonet

Anne ile oğlunun kamyonete binme ihtimali de değerlendirmeye alındı.

Anne ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu konum

“3-4 GÜN ÖNCE KAVGA SESLERİ GELİYORDU”

Helvacı çiftinin komşuları da açıklamalarda bulundu. Ailenin evinden kavga seslerinin eksik olmadığını söyleyen komşuların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Dışarıdan duyulan sesler vardı. Kızının da annesine şiddet uyguladığını duymuştuk. Huriye kaybolmadan 3-4 gün önce evlerinden kavga sesleri geliyordu. Bütün apartman duyuyor. Merdiven temizliğini yapan Ayşe herkesin evindeki durumlara hakimdi.

