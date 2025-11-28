Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'de, bu kış elektrik ve doğal gaz talebinin tarihin en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Uzun sürecek ısınma sezonu nedeniyle kömür tüketiminin de artacağı belirtildi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), bu yıl Asya devinin elektrik talebi açısından zirve yüke ulaşacağını ve günlük doğal gaz tüketiminin kış döneminde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkacağını belirtti.

Asyanın en büyük ekonomisinde enerji alarmı! Elektrik, gaz ve kömürde talep patlaması

YAZ AYINDA TALEP ZİRVEDEYDİ

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, ülkede elektrik talebi, genellikle ısınma ve soğutma ihtiyacının arttığı kış ve yaz aylarında yükseliyor.

Bu yaz, Şanghay’ın elektrik şebekesi aşırı sıcaklar nedeniyle rekor düzeyde talep gördü.

Yaklaşan kış ısınma sezonunun iki aydan uzun sürmesi bekleniyor; bu da normalden daha uzun bir süre.

ÇİN, TALEP PATLAMASINA HAZIR MI?

NDRC yetkilisi, bu durumun geçen yılki nispeten ılık kışa kıyasla enerji talebini artıracağını ve kömür tüketiminin artabileceğini belirtti. Geçen yıl talep zayıf kalmış, arz fazlası oluşmuştu.

Çin’in enerji arzı açısından yeterince hazırlıklı olduğu ve enerji santrallerinin 230 milyon ton kömür stoku bulunduğu, bunun 35 günlük tüketime denk geldiği bildirildi.

NDRC’ye göre, düzenleyiciler ayrıca bölgeler arası elektrik iletim kapasitesini artırarak talep zirvelerini karşılama kabiliyetini geliştirdi.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

