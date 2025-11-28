Fotoğraf: Valter Binotto Bilim insanları, iki yıl içinde ikinci kez küçük bir İtalyan kasabasının üzerinde beliren gizemli kırmızı ışık halesi karşısında şaşkına döndü.

Fotoğraf: Valter Binotto Daily Mail’in haberine göre İtalyan Alpleri eteklerindeki Possagno'nun üzerinde tuhaf ve UFO benzeri kırmızı bir hale görüldü. Tuhaf olayı, fotoğrafçı Valter Binotto görüntüledi. Söz konusu halenin yaklaşık 200 kilometre çapında ve tahmini 100 kilometre yükseklikte olduğu belirtildi.

Görsel: NASA Binotto, bu olayın dünya dışı bir güçle ilgili olduğuna inanmadığını belirterek, “Bu halelerin, nadir bir olay olan ve 'elektromanyetik darbelerden kaynaklanan ışık emisyonu ve çok düşük frekanslı bozulmalar' anlamına gelen ELVE olması muhtemel” ifadelerini kullandı. ELVE terimi aynı zamanda üst atmosferdeki yıldırım anlamına geliyor.

Gökyüzünde gizemli hale belirdi: Bilim insanları şaşkın AYNI YERDE İKİ KEZ GÖRÜLME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK Bununla birlikte bilim insanları bu olayın oldukça nadir gerçekleştiğini belirtiyor. NASA tarafından 1990'larda keşfedilen bu atmosfer ve ışık olayının aynı küçük kasabanın üzerinde iki kez görülme ihtimalinin ise oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Gökyüzünde gizemli hale belirdi: Bilim insanları şaşkın ÜST ATMOSFER YILDIRIMLARI(ELVES) NASIL MEYDANA GELİYOR? Bilim insanları, üst atmosfer yıldırımlarının (ELVES), çok güçlü yıldırımların üst atmosfere bir elektromanyetik darbe (EMP) göndermesiyle tetiklendiğini düşünüyor. Bu darbeler, yerden 80 ile 644 kilometre yükseklikte bulunan iyonosfer adı verilen Dünya atmosferinin bir bölümüyle çarpışıyor. Burada, elektromanyetik radyasyon yüklü nitrojen parçacıklarını uyararak kırmızı bir ışık yaymalarına neden oluyor. Bu süreç, Güneş'ten gelen elektromanyetik radyasyonun Kuzey Işıkları'nı oluşturmasına benziyor.

Gökyüzünde gizemli hale belirdi: Bilim insanları şaşkın FOTOĞRAFLAMANIN ZORLUĞU Diğer taraftan uzmanlar üst atmosfer yıldırımlarını (ELVEs) )fotoğraflamanın çok zor olduğunu çünkü ömürlerinin saniyenin binde biri kadar olduğunu belirtti. Fotoğrafçı Binotto, son derece yüksek kare hızında video kaydı yapabilmek için özel bir kamera düzeneği kullandığını ve doğru koşullar oluşur oluşmaz kaydı başlattığını söyledi.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

