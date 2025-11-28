Antalya'nın Serik ilçesinde saman yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu samanlar yola savruldu.

Bugün saat 15.30 sıralarında Serik ilçesi D400 kara yolu Burmahancı Kavşağı'nda Recep K. (55) yönetimindeki 07 CSH 62 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı ve kasasındaki samanlar yola savruldu. Sürücü ile yolcu konumundaki eşi araçtan kendi imkânlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanındaki eşinin olay yerine gelen başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Saman yüklü kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası