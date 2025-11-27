Çin, nükleer kuvvetlerini güvenli, etkili ve caydırıcı bir sitem haline getirerek kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Yayımlanan beyaz kitapta Asya devi, diğer nükleer güçleri silahlarını geri dönüşü olmayan şekilde azaltmaya çağırırken, kendi kapasitesini ABD ile Rusya ile dengeyi sağlama yönünde genişletmeye devam etmeyi planlıyor.

Çin, nükleer güçlerini geliştirme planlarını içeren bir rapor yayınlayarak, caydırıcılık kapasitesini artırmayı ve nükleer silahların güvenilirliğini sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

ABD Merkezli Miami Herald haber sitesinden edienilen bilgilere göre Çin Devlet Konseyi tarafından yayımlanan beyaz kitapta, Çin’in nükleer kuvvetlerini "güvenli, güvenilir ve etkili" bir sistem haline getirmeye çalıştığı, stratejik erken uyarı, komuta-kontrol, füze atlatma ve hızlı tepki kabiliyetlerini geliştirdiği belirtildi.

Ayrıca kara ve mobil fırlatma sistemleri ile nükleer silahların hayatta kalabilirliği artırılıyor.

Beyaz kitapta Çin, nükleer silahlarda "saldırmazlık" ve "önce kullanmama" politikalarını sürdürdüğünü vurguladı ve diğer nükleer güçleri, silahlarını doğrulanabilir, geri dönüşü olmayan ve hukuken bağlayıcı şekilde azaltmaya çağırdı. Çin, küresel stratejik istikrar için nükleer silahların kademeli ve dengeli şekilde azaltılmasının önemine dikkat çekti.

ABD VE RUSYA İLE NÜKLEER DENGEYİ KAPATMA HEDEFİ

Pentagon’un 2024 raporuna göre Çin, önümüzdeki on yılda nükleer güçlerini çeşitlendirerek artırmayı, düşük verimli hassas vuruş füzelerinden çok megatonlu kıtalararası füzelerle geniş bir seçenek yelpazesi oluşturmayı planlıyor.

Çin’in, ABD ve Rusya ile nükleer dengeyi kapatma hedefi doğrultusunda nükleer kapasitesini genişletmeye devam etmesi bekleniyor.

BATIKAN ALTAŞ

