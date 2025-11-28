28 Kasım 2025 Cuma akşamı ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Ulusal kanalların yayın akışları gün boyunca merak edilirken, özellikle akşam kuşağında hangi dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısında olacağı araştırılıyor. ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları açıklandı.

Televizyon izleyicileri 28 Kasım Cuma akşamı için hazırlanan yayın akışlarını yakından takip ediyor. Haftanın son iş gününde ekranlarda hem popüler diziler hem de eğlence programları yer alıyor.

28 KASIM CUMA AKŞAMI DİZİLERİ

28 Kasım Cuma akşamı kanalların yayın akışlarında dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D’de uzun soluklu polisiye Arka Sokaklar akşam kuşağında ekranlara gelecek. TRT 1’de ise Taşacak Bu Deniz dizisi haftanın yeni bölümüyle yayında olacak.

NOW TV’de bu akşam çizelgede dizi yerine Recep İvedik filmi ve ardından Ben Leman dizisi yer alıyor. Star TV ise Neşeli Günler ve Rina filmleri ile sinema kuşağını ekrana taşıyor.

BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

Bu akşam 20.00'de pek çok dizi ve film ekranda yer alıyor. ATV’de akşam kuşağında C Takımı filmi ekranlara gelirken Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümüyle yer alıyor. Show TV izleyicisi Kızılcık Şerbeti ile cuma geleneğini sürdürüyor. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz dizisi 8. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

TV8’de ise yarışma severler için MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

BUGÜN HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Cuma akşamı yeni bölümü yayınlanan diziler arasında en dikkat çeken yapımlar Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz oldu. Kızılcık Şerbeti değişen hikayesiyle sezona devam ederken Arka Sokaklar yıllardır olduğu gibi izleyici kitlesini koruyor. TRT 1’in yeni sezon yapımlarından Taşacak Bu Deniz ise Cuma akşamı kuşağındaki yerini sürdürüyor.

Editör:İREM ÖZCAN

