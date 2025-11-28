Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kardeşlerin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın cenazesinde yürekler sızladı.

Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilen Neslinur, gözyaşları arasında uğurlandı.

Acılı anne Selimiye ile baba Musa Topal, ayakta durmakta güçlük çekerken, cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

Cenazeye katılan Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli şunları söyledi:

Elim bir olay sonucu genç kızımızı kaybettik. Hayatının baharında toprağa vermek zorunda kaldık, çok üzgünüz. Allah ailesine sabırlar versin. Çeşitli iddialar dolaşıyor ancak AFAD ekiplerinin araştırmaları sürüyor. Kızımızın ölüm nedeniyle ilgili şu an net bir şey söylememiz mümkün değil.