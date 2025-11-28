Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Macaristan temsilcisinin hava toplarında etkili olduğunu ve özellikle Varga'ya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada konuk ekip, Kanichowsky'nin kullandığı kornerde Varga'nın kafa vuruşuyla golü buldu.

Fenerbahçe'de teknik patron Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 1-1 berabere kaldıkları Ferencvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, rakibin hava toplarında çok iyi olduğunu ve Barnabas Varga'ya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Domenico Tedesco

5 MAÇTA 4'ÜNCÜ KAFA GOLÜ

İtalyan çalıştırıcının, HT Spor muhabirinin sorusuna verdiği cevapta rakibin hava toplarındaki üstünlüğüne vurgu yapmasına rağmen Ferencvaros, 66'ncı dakikada Gabi Kanichowsky'nin kullandığı köşe vuruşunda Varga ile kale ağzında müsait pozisyonda kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Macar ekibi, bu golle 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü kafa golünü kaydetti.

Barnabas Varga (solda) ve Gabi Kanichowsky (sağda)

Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Anderson Talisca ile skora eşitlik getiren Fenerbahçe, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve puanını 8 yaptı. Turnuvada yenilgisi bulunmayan Ferencvaros, 3 galibiyet ve ikinci beraberlik sonucu 11 puana yükseldi.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası