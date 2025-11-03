Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Toyota'dan mobilite fuarında gövde gösterisi

Toyota’dan mobilite fuarında gövde gösterisi

- Güncelleme:
Toyota’nın Japonya Mobilite Fuarı’nda bu yıl sloganı “Herkes için Hareket Özgürlüğü” oldu.

ALİ ÇELİK - Farklı bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun mobilite çözümleri geliştirmeyi hedefleyen marka, Yeni Corolla Concept ile büyük beğeni topladı.

Dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaçlara uygun olarak elektrikli, şarj edilebilir hibrit, hibrit veya karbon nötr yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorları listesine ekleyen üretici, IMV Origin ve yeni Land Cruiser FJ gibi modelleriyle büyük beğeni topladı.

Anadolu Isuzu’dan küresel atak: Özbekistan’a 80 milyon dolarlık yatırım açıkladı
