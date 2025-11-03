Toyota’dan mobilite fuarında gövde gösterisi
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Toyota’nın Japonya Mobilite Fuarı’nda bu yıl sloganı “Herkes için Hareket Özgürlüğü” oldu.
ALİ ÇELİK - Farklı bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun mobilite çözümleri geliştirmeyi hedefleyen marka, Yeni Corolla Concept ile büyük beğeni topladı.
Dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaçlara uygun olarak elektrikli, şarj edilebilir hibrit, hibrit veya karbon nötr yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorları listesine ekleyen üretici, IMV Origin ve yeni Land Cruiser FJ gibi modelleriyle büyük beğeni topladı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe