Yeni Toyota Corolla görücüye çıktı! Efsane model tamamen değişti

Toyota, dünyanın en çok satan modellerinden biri olan Corolla’nın tamamen elektrikli versiyonunu tanıttı. Japonya Mobilite Fuarı’nda ilk kez sergilenen yeni nesil Corolla, markanın elektrifikasyon sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu yeni modelin yalnızca hibrit değil, tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olacağını doğruladı.

YENİ MOTOR AİLESİ DAHA KÜÇÜK VE VERİMLİ

Toyota yetkilileri, içten yanmalı seçeneklerde ise tamamen yeni bir motor ailesinin geliştirildiğini açıkladı. 1.5 ve 2.0 litrelik yeni motorlar, mevcut versiyonlara kıyasla daha küçük, daha hafif ve daha verimli olacak. Bu motorların, Toyota’nın yakıt ekonomisini artırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine hizmet edeceği belirtiliyor.

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Corolla, tasarım açısından da köklü bir dönüşüm geçiriyor. Çerçevesiz kapı camlarıyla daha dinamik bir görünüm kazanan modelin, iç mekânında da tamamen yeni bir düzenleme yapılmış. Minimalist ama yüksek teknolojiye sahip kokpit tasarımı, geniş bilgi-eğlence ekranı ve artırılmış sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca modelde yeni nesil Toyota Safety Sense sistemlerinin yer alacağı ifade ediliyor.

ELEKTRİKLİ COROLLA VERSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ

Tam elektrikli Corolla'nın, firmanın e-TNGA platformunu temel alması ve tek şarjla 500 kilometreyi aşan menzil sunması bekleniyor. Araçta 200 beygir gücüne kadar ulaşan elektrik motorlarının kullanılacağı, hızlı şarj teknolojisi sayesinde yüzde 80 doluluğa 30 dakikada ulaşılabileceği öngörülüyor. Bu sayede Corolla, Tesla Model 3 ve Volkswagen ID.3 gibi rakiplerle doğrudan rekabet edecek.

2027'DE SATIŞA ÇIKIYOR

Toyota, yeni Corolla ailesinin 2027 yılında küresel pazarlarda satışa sunulacağını duyurdu. Elektrikli versiyonun ise önce Japonya ve Avrupa pazarlarında satışa çıkması, ardından Türkiye dahil diğer ülkelerde de üretim ve satış planlarının devreye alınması bekleniyor. Şirket, "Corolla’nın elektrikli dönüşümüyle birlikte markanın sürdürülebilir mobilite vizyonu yeni bir döneme giriyor." açıklamasını yaptı.