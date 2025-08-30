Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Virgin Australia uçuşunda tuvalet krizi! Yolcular şişelere yöneldi

Virgin Australia uçuşunda tuvalet krizi! Yolcular şişelere yöneldi

Bali’den Brisbane’e uçan yolcular, uçakta tuvaletlerin arızalanması nedeniyle zor durumda kaldı. Kabin ekibinin önerisiyle, yolcular ihtiyaçlarını gidermek için şişelere yöneldi.

Virgin Australia'nın Bali ile Brisbane arasındaki uçuşunda, tuvaletlerin arızalanması nedeniyle yolcular zor durumda bırakıldı. 

Uçaktaki tuvaletler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, kabin ekibinin yönlendirmesiyle şişelere ihtiyaçlarını gidermek zorunda kaldı.

Bali ve Brisbane arasındaki uçuş öncesinde zaten üç kabin kullanılamaz durumdaydı. 

Bir yolcu, "Tek bir tuvalet çalışıyordu, o da arızalandı. Kabin görevlileri, şişelere ihtiyacımızı gidermemiz gerektiğini söyledi" dedi.

VİRGİN AUSTRALİA'DAN AÇIKLAMA: YAŞANAN ZORLUKLAR İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Virgin Australia, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaparak, uçaktaki teknik sorunlardan ötürü yolcuların yaşadığı zorluklardan dolayı özür diledi. 

Şirket, uçakta görevli ekibe, zorlu durumu idare etmeleri konusunda teşekkürlerini iletti.

SENDİKA TEPKİSİ: ÇALIŞANLAR VE YOLCULAR İÇİN CİDDİ RİSK

Avustralya Ulaşım İşçileri Sendikası, yaşanan olayın hem çalışanlar hem de yolcular için ciddi sağlık ve güvenlik riskleri oluşturduğunu belirterek, havacılık sektöründeki kâr odaklı yaklaşımın bu tür sorunları daha da artırabileceğini ifade etti.

Virgin Australia, benzer olayların bir daha yaşanmaması için önlemler alacağını açıkladı.

