273 kişilik uçakta patlama! Motor havada alev aldı!

Korfu’dan Düsseldorf’a gitmek üzere havalanan Condor Havayolları’na ait yolcu uçağı, kalkıştan sadece dakikalar sonra motor arızasıyla karşılaştı. 273 yolcuyu taşıyan dev Boeing, motorun havada alev almasıyla adeta ölümle burun buruna geldi.

Korfu’dan Düsseldorf’a gitmek üzere havalanan Condor Havayolları’na ait bir Boeing 757-300, kalkıştan yalnızca birkaç dakika sonra motor arızası yaşadı.

273 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçak, sağ motorun havada alev alması nedeniyle acil iniş prosedürlerine geçmek zorunda kaldı. Olay, hem yolcular hem de yerel halk tarafından panik ve korku içinde kayda alındı.

MOTOR KALKIŞ SIRASINDA ALEV ALDI, PATLAMA SESİ DUYULDU

DE3665 sefer sayılı uçak, çoğunluğu Alman turistlerden oluşan yolcularla Korfu Havalimanı’ndan havalanmıştı. Ancak uçak yaklaşık 1500 feet (457 metre) yüksekliğe ulaştığında, sağ motor ani bir şekilde arızalandı ve alev aldı. Kalkış modunda olan uçağın motorundan gelen patlama benzeri ses, çevredeki çok sayıda kişi tarafından duyuldu ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

273 kişilik uçakta patlama! Motor havada alev aldı! - 1. Resim

PİLOTLAR KRİTİK KARARI SANİYELER İÇİNDE VERDİ

Korfu limanı üzerinden ilerleyen uçak için Kırmızı Alarm verildi. Korfu Havalimanı acil durum moduna geçirilirken, pilotlar motoru devre dışı bırakarak tek motorla uçmaya karar verdi. Uçak hemen pist yönüne döndürülerek Brindisi’ye yönlendirildi.

RTL’nin aktardığına göre, motor arızası nedeniyle uçuşun Düsseldorf’a devamı mümkün olmadı. Bunun üzerine uçak 8 bin feet (2.438 metre) irtifada İtalya’nın Brindisi Havalimanı’na yönlendirildi ve başarıyla acil iniş yaptı.

Condor Havayolları yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, ancak yolcu güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Uçakta bulunan yolcular ise geceyi Brindisi’deki bir otelde geçirdi. Şirketin, yolcuları bugün içerisinde Düsseldorf’a ulaştırması bekleniyor.

