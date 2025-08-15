Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Havalimanında korku dolu anlar! İki uçak taksi sırasında çarpıştı

Havalimanında korku dolu anlar! İki uçak taksi sırasında çarpıştı

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’deki Manchester Havalimanı’nda EasyJet’e ait iki yolcu uçağı taksi pozisyonu sırasında kanat uçlarından çarpıştı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, askıya alınana uçuşlar kısa süre sonra yeniden başladı.

İngiltere’deki Manchester Havalimanı’nda sabah saatlerinde yaşanan olayda Paris ve Cebelitarık’a gitmek üzere taksi yapan iki EasyJet uçağı kanat uçlarından çarpıştı.

YARALANMA YAŞANMADI

Olayın ardından uçaklar park pozisyonuna geri dönerken yolcular sorunsuz şekilde uçaktan indirildi. Havalimanından yapılan açıklamada yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Uçaklarda hafif hasar meydana gelirken kısa süreli askıya alınan uçuşlar havalimanında gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasıyla yeniden başladı.

''İKİ UÇAK KANAT UÇLARINDAN BİRBİRİNE TEMAS ETTİ''

EasyJet tarafından yapılan açıklamada, "Manchester Havalimanı'nda bu sabah saatlerinde yaşanan olayda pistte taksi yaparken iki uçak kanat uçlarından birbirine temas etti. Uçuşlarındaki gecikmeden dolayı müşterilerimizden özür dileriz. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir" denildi.

