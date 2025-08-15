Putin’in sırları bir bir gün yüzüne çıkıyor! Oğlunun fotoğrafları ilk kez yayınlandı: Çocukların masrafları...

Son zamanlarda ailesiyle ilgili iddialarla gündeme bomba gibi düşen Putin’in 6 yaşında bir oğlu olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalniy'nin ekibinde yer alan grup tarafından öne sürülen iddiada, Putin’in 6 yaşındaki oğlu Vladimir Junior’ın fotoğrafı paylaşılarak 2019 yılında Moskova'da doğduğu iddia edildi.

ANNELERİ ESKİ BİR JİMNASTİKÇİ

İsviçre'de dünyaya gelen 10 yaşındaki Ivan ve 6 yaşındaki Vladimir Junior’ın annelerinin eski jimnastikçi Alina Kabaeva olduğu iddia edilirken konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL ÖĞRETMENLERİN MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan, çocukların Putin'in gizli saraylarından birinde maaşı aylık 36 bin dolar (yaklaşık 1,5 milyon TL) olan özel öğretmenlerle evde eğitim gördüğü iddia edildi.

MASRAFLAR, PUTİN'iN DOSTU ÜZERİNDEN KARŞILANIYOR

Putin’in sır gibi sakladığı ailesinin sızan verilerini yayınlayan Rus muhalefeti, çocukların özel öğretmen ve bakıcı masraflarının Putin’in dostu Gennady Timchenko üzerinden karşılandığını belirtti.

PUTİN’İN MALİKANESİNİN MALTA ADASINDAN BÜYÜK OLDUĞU İDDİASI

Dailymail'in haberine göre, Timchenko'nun Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova'ya da fon sağladığı öne sürülürken, Putin'in gizli malikanesinin büyüklüğünün Malta adasından büyük olduğuna da vurgu yapıldı. Rus muhalefeti, Putin'in söz konusu konutunun ise Valdai'de olduğunu ve zamanının çoğunu burada çocukları ve Kabaeva ile geçirdiğini iddia etti.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.