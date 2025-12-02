THY’nin Miles&Smiles programına dâhil olan üç bankadan biri olan Kuveyt Türk, dört yılda 200 bini aşkın müşteriye ulaşırken, dağıttığı 8,4 milyar mil ile 1 milyon uçak biletine eş değer fayda sağladı. Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, bu yıl 300 bin kart sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Katılım bankası Kuveyt Türk, Miles&Smiles programına dâhil olan üç bankadan biri olarak daha önce mil programlarına katılmayan 200 bini aşkın müşteriye ulaşırken, 4 yıl içinde programda yer alan tek katılım bankası olarak müşterilerine verdiği millerle 1 milyon uçak biletine eş değer fayda sağladı.

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “İş birliğinin başladığı günden bugüne Miles&Smiles Kuveyt Türk kartları, beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Bu kartlar THY bilet alımlarında sunduğu 6 TL = 1 Mil kazanım oranıyla, kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Amacımız, seyahat eden müşterilerimizin her harcamasını daha değerli kılmak ve mil kazanımında piyasanın zirvesinde yer alma iddiamızı her geçen gün güçlendirmek. Bugüne kadar müşterilerin hesaplarına 8,4 milyar mil kazandırıldı. Miles&Smiles kartları bugün Kuveyt Türk portföyünde 200 bini aşkın sayıda yer alıyor” dedi.

2026 için Miles&Smiles’ta yüzde 35’lik bir büyüme hedeflediklerini anlatan Oral, “200 bini 300 bine taşırız diye düşünüyoruz” diye konuştu. Banka yıllık aidatı 935 TL olan Miles&Smiles kart için mevduatı 2 milyon TL üzerinde olan müşterilerden aidat almıyor. Mevduatı yüksek olan müşteriler daha çok mil kazanıyor. Mil kazanımında öne çıkan kategoriler; THY uçak bileti alımları, yurt dışı harcamaları, seyahat ve konaklama harcamaları oldu. Müşteriler en çok lounge, otopark & vale, seyahat sigortası, yurt dışı komisyonsuz işlem ve haftalık ekstra mil kampanyaları gibi hizmetleri kullanıyor.

KART PAZARINDA PAYI KATLANDI

Bankanın kart portföyünün yaklaşık 2,5 milyon açık kredi kartından oluştuğunu anlatan Oral, bu kartların 200 bini Miles&Smiles olmak üzere 2,2 milyonunun Sağlam Kart, 20 bininin Elit Kart olduğunu söyledi. Her gün ortalama 250 bin müşterinin bireysel kart ürünlerini kullandığını, günlük işlem adedinin ise 500 bine ulaştığını kaydeden Oral, “Kredi kartları alanında 2021 yılında yüzde 1,41 olan pazar payımızı şu an da yüzde 2,90’a getirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞTE ‘GRAM’ KAZANDIRIYOR

Yıllık kart ücreti olmayan Sağlam Kart’ı 2 milyona yakın kişinin kullandığını ifade eden Oral, şöyle devam etti: 2010’dan bugüne kadar Kuveyt Türk kredi kartları ile yapılan harcamalar ile 250 kilogram altın, Altın Puan olarak müşterilerin hesaplarına kazandırıldı. Altın Puan 50 TL’ye ulaştığında otomatik olarak gram altın olarak hesaba geçiyor. Biriken altın silinmez. Bu sistem harcama yerine birikimi teşvik ediyor. Fiziksel altın ATM’lerden de çekilebilir. ATM’lerden gram ve çeyrek altın çekimi sadece Kuveyt Türk’te olan bir özellik.

