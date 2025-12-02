Kasımda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 392,86 ile mandalinada görüldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre mandalinadaki fiyat farkını yüzde 206,87 ile portakal, yüzde 203,80 ile ıspanak takip etti. Mandalina 4,9 kat, portakal 3,1 kat, ıspanak 3 kat fazlaya satıldı. Üreticide 6 lira 20 kuruş olan mandalina 30 lira 56 kuruşa, 16 lira 80 kuruş olan portakal 51 lira 55 kuruşa, 17 lira 53 kuruş olan ıspanak 53 lira 27 kuruşa markette satıldı. Kasımda markette 42 ürünün 18’inde fiyat artışı, 24’ünde fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 149,5 ile pırasa, fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 55 ile marul oldu. Kasımda üreticide 34 ürünün 10’nunda fiyat artışı olurken 18’inde fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 43,1 ile portakalda, en çok fiyat artışı yüzde 34,9 ile patateste görüldü.

