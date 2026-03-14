Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki kamyon, 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kesiminde iddiaya göre seyir halinde olan kamyon, 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon 4 yaşındaki çocuğu ezdi! Acı haber aileyi kahretti

Serhat Aydoğdu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Hal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kamyon 4 yaşındaki çocuğu ezdi! Acı haber aileyi kahretti

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası