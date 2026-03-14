İhlas Haber Ajansı
Kamyon 4 yaşındaki çocuğu ezdi! Acı haber aileyi kahretti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki kamyon, 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
11 dk önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kamyonun çarptığı 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya seyir halindeki kamyon çarptı.
- Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Serhat Aydoğdu'nun cenazesi Hal Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
- Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
0:00 0:00
1x
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kesiminde iddiaya göre seyir halinde olan kamyon, 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Serhat Aydoğdu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Hal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
