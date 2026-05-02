Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Esnaftan sahte para uyarısı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanabilecek risklere dikkat çekti. Palandöken, Kurban pazarlarında sahte paraya karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.
- Bu sene İstanbul'da 500-550 kilogram büyükbaş fiyatlarının daha yüksek olacağı belirtildi.
- Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 25 ile 40 bin TL arasında değişiyor.
- Vatandaşların yüklü miktarda nakit para taşırken risk taşıdığı ifade edildi.
- Hayvanların emanet edildiği kişilerin kimliklerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
- Kurban pazarlarında sahte paraya karşı denetimlerin artırılması gerektiği belirtildi.
- Esnafların kimlik belgeleri olanların tercih edilmesiyle otokontrol sisteminin sağlanabileceği söylendi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurbanlık fiyatlarının bu yıl oldukça yüksek seviyelere ulaştığını vurguladı.
"Bu sene İstanbul'da 500-550 kilogram büyükbaş fiyatları biraz daha yüksek olacak." diyen Palandöken, şunları söyledi:
"Yine küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin TL arası. Bunun için tabi yanınızda o miktardaki paraları taşırken de büyük risk veyahut işte hayvanları emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım. Ama yine yerel yönetimler, kolluk güçleri, hem de mobil araçlarda çok dikkat etmek lazım. En önemlisi tabi bu vecibeleri yerine getirirken üzüntüye girmemeniz için hem sağlıklı hayvan, hem de söylediğim gibi alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Nakit para taşırken yanınızda bildiğiniz üzere çok büyük miktarlardaki paralar olduğu için herhangi bir kapkaççının, herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmadan inşallah ki bu kurban bayramını güzel şekilde geçirmenize neden olacak"
SAHTE PARA UYARISI
Kurban pazarlarında sahte paraya karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Tabii esnaf açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede kurban pazarlarındaki esnafın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Yine aynı şekilde söylediğim gibi emniyet güçleri, aynı şekilde yerel yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrolü hem de sağlık kontrolleri de önemli. Herkese şimdiden bu bayramların bu güzel ulvi duygularını yerine getirebilecek imkanları olanların komşularıyla, yakınlarıyla, akrabalarıyla paylaşacakları bu kurban bayramının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.