Gençlerbirliği Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerine dair "Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçersek Galatasaray'a konuk olacağız" açıklamasını yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Süper Lig lideri Galatasaray ile eşleşirken; Samsunspor, Trabzonspor'un rakibi oldu. Gençlerbirliği Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Trabzonspor zorlu rakip. Onu geçersek Galatasaray'la oynayacağız" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Başkent kulübünün açıklamasında, "Sayın Yıldırım’ın, Trabzonspor ile oynayacakları çeyrek final mücadelesine ilişkin iddiasını dile getirirken yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade etmesi, henüz oynanmamış bir maçta Gençlerbirliği’ni yok sayan talihsiz bir değerlendirmedir" denildi.

Yüksel Yıldırım

"YÜKSEL YILDIRIM'A SİTEMLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Kulüplerin kendine güven duymasının doğal olduğu hatırlatılan açıklamada, "Maçlar, kulüplerin bütçeleri, geçmiş başarıları veya puan tablosundaki mevcut konumlarıyla değil o gün sahada verilen mücadelenin ruhuyla sonuçlanır. Türkiye Kupası’nı daha önce 2 defa kazanan Gençlerbirliği, çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya taliptir. Bu vesileyle Anadolu kulüplerine ve Samsunspor camiasına verdiği benzersiz destekle futbol kamuoyunun sevgisini kazanmış Sayın Yıldırım’a sitemlerimizi iletir, kendisine ve kulübüne ülkemizi gururla temsil ettikleri Avrupa yolunda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

