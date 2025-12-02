Bordo mavilileri Afrika Kupası telaşı sardı. Sebebi de forma oyuncularının gitme ihtimali.

Kamerunlu kaleci Andre Onana kesin giderken yeniden Nijerya Millî Takımı’na çağrılması gündeme gelen Paul Onuachu’nun durumu hem sevindirici hem üzücü. Sevindirici kısmı başarısının ödüllendirilecek olması üzücü kısmı ise giderse onsuz hücumda yaşanacak sıkıntılar. Çünkü kiralık geldiği dönemde Afrika Kupası’na gitmesinin ardından Fırtına, 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik almıştı.

ARAKODARE FORMSUZ

Fildişi Sahili Millî Takımı’nın formasını giyen Oulai de yolcu. Organizasyon 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında. Giden isimler ligde G.Birliği maçını kesin kaçırırken, 5 Ocak’ta Süper Kupa yarı finalinde G.Saray ile yapılacak maçta ta olmayacak. Ki takımlar yoluna devam ederse bu Süper Kupa finali ve sonrasındaki Kocaelispor maçına da yansıyacak. 11 golle krallık yarışında zirvede olan Onuachu’nun formsuz Tolu Arakodare’nin yerine çağrılması gerektiği görüşü ağırlıkta.

Editör:EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası