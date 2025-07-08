Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Biyografi > Katil Netanyahu, Trump'ı 'Nobel'e aday gösterdi

Katil Netanyahu, Trump'ı 'Nobel'e aday gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Katil Netanyahu, Trump&#039;ı &#039;Nobel&#039;e aday gösterdi
Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trump ile Beyaz Saray'da üçüncü kez görüşen Netanyahu, ABD Başkanını Nobel'e aday gösterdiklerini söyledi. Teşekkür eden Trump, adaylığın İsrail'den gelmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Dün, dünyanın gözü Beyaz Saray'daydı. İsrail Başbakanı Netanyahu  ile Amerikan Başkanı Trump üçüncü kez ABD'de biraraya geldi.

Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'da yemekte buluştu. Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı. Teşekkür eden Trump, adaylığın İsrail'den gelmesinin çok anlamlı olduğunun altını çizdi.

"İRAN'LA GÖRÜŞME GELECEK HAFTA"

Amerikan Başkanı Trump, nükleer tesislerini bombaladıktan sonra İran'ın görüşmek istediğini söyledi. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da görüşmenin gelecek hafta yapılabileceğini duyurdu.

Trump, "İran'a yeniden saldıracak mısınız?" sorusuna "Umarım bir daha saldırmak zorunda kalmayız, bunu yapmak istediğimi hayal bile edemiyorum" cevabını verdi. Trump, İran'ın, Katar'daki üssüne saldırıyı önceden haber verdiğini ve İran'ın çok saygılı şekilde saldırdığını belirtti.

TRUMP: GAZZE'DE BARIŞ YOLUNDAYIZ

Donald Trump'ın gündeminde, Gazze'deki ateşkes arayışları da vardı. Ateşkese engel bir durumun olmadığını, İsrail'in de Hamas'ın da ateşkes istediğini söyledi. "Gazze'de barış yolundayız, çok umutluyuz" mesajı da verdi.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. Putin'in gidişatının hiç hoşuna gitmediğini söyledi. Savaşı bitirmesini engellediği için Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da ifade etti. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayan Trump, Ukrayna'ya daha fazla silah göndermeyi düşündüğünü de açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İkinci defa sağlık kontrolünden geçtiler! 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna'dan İHA saldırısı! Doğal gaz istasyonunu vurdular - BiyografiUkrayna'dan İHA saldırısı! Doğal gaz istasyonunu vurdularSuriye'de hayati sektörlere destek! Ülkenin enerji sıkıntılarına merhem olacak yardım - BiyografiSuriye'de hayati sektörlere destek!Merih Demiral kimdir? Kısaca hayatı, kariyeri ve merak edilen tüm soruların cevapları - BiyografiMerih Demiral kimdir? Kısaca hayatı, kariyeri ve merak edilen tüm soruların cevaplarıFethi Heper Kimdir? Eskişehirspor'un Efsanevi Golcüsü! - BiyografiFethi Heper: Eskişehirspor'un Efsanevi Forveti!Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kısaca hayatı, kariyeri ve merak edilen tüm soruların cevapları - BiyografiSerbest vuruşların ustası: Hakan Çalhanoğlu kimdir?Kenan Yıldız kimdir? Kısaca hayatı, kariyeri ve merak edilen tüm soruların cevapları - BiyografiKenan Yıldız kimdir? Kısaca hayatı, kariyeri ve merak edilen tüm soruların cevapları
Sonraki Haber Yükleniyor...