Katil Netanyahu, Trump'ı 'Nobel'e aday gösterdi

Trump ile Beyaz Saray'da üçüncü kez görüşen Netanyahu, ABD Başkanını Nobel'e aday gösterdiklerini söyledi. Teşekkür eden Trump, adaylığın İsrail'den gelmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Dün, dünyanın gözü Beyaz Saray'daydı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Amerikan Başkanı Trump üçüncü kez ABD'de biraraya geldi.

Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'da yemekte buluştu. Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı. Teşekkür eden Trump, adaylığın İsrail'den gelmesinin çok anlamlı olduğunun altını çizdi.

"İRAN'LA GÖRÜŞME GELECEK HAFTA"

Amerikan Başkanı Trump, nükleer tesislerini bombaladıktan sonra İran'ın görüşmek istediğini söyledi. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da görüşmenin gelecek hafta yapılabileceğini duyurdu.

Trump, "İran'a yeniden saldıracak mısınız?" sorusuna "Umarım bir daha saldırmak zorunda kalmayız, bunu yapmak istediğimi hayal bile edemiyorum" cevabını verdi. Trump, İran'ın, Katar'daki üssüne saldırıyı önceden haber verdiğini ve İran'ın çok saygılı şekilde saldırdığını belirtti.

TRUMP: GAZZE'DE BARIŞ YOLUNDAYIZ

Donald Trump'ın gündeminde, Gazze'deki ateşkes arayışları da vardı. Ateşkese engel bir durumun olmadığını, İsrail'in de Hamas'ın da ateşkes istediğini söyledi. "Gazze'de barış yolundayız, çok umutluyuz" mesajı da verdi.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. Putin'in gidişatının hiç hoşuna gitmediğini söyledi. Savaşı bitirmesini engellediği için Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da ifade etti. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayan Trump, Ukrayna'ya daha fazla silah göndermeyi düşündüğünü de açıkladı.