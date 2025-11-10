Azerbaycan dönüşü konuşan Erdoğan’dan aile vurgusu: Nüfus artış hızımız 1,7, bunu hazmedemeyiz

SEVİL NURİYEVA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en içten duygularıyla kutladığını belirten Erdoğan, vatanları uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle yâd etti, gazilere şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl önce gerçekleştirilen 44 günlük vatan muharebesinde Bakü’ye desteklerini en güçlü şekilde gösterdiklerini belirterek “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci bağlamında atılmakta olan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Güney Kafkasya’da 30 yıldan fazladır devam eden istikrarsızlık ortamının ardından kalıcı barış ve huzur için bir fırsat penceresi aralandı. Azerbaycan ile senkronize şekilde Ermenistan ile normalleşme sürecini yürütüyoruz” dedi.

“AİLE KURUMU GÜÇLÜ OLAN KAZANIR”

Erdoğan, konuşmasında özellikle Türkiye nüfusuna dikkat çekti. “Aile, bizim medeniyetimizin köküdür, değerlerimizin taşıyıcısıdır, bizi biz yapan en kutsal müessesedir” diyen Cumhurbaşkanı, “Aile meselesi bizim için çok önemli bir konu. Nasıl ülkemizin güvenliği için savunma sanayisini geliştiriyor, siber güvenlik konusunda tedbirler alıyorsak yeni nesil saldırılar için de ailelerimizi korumak zorundayız. Aile Yılı içerisinde bizim için en önemli husus ailenin Türkiye’deki işlevini korumak. Bunun için de biz LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz. Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır. Öyleyse geleceğe de biz çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Buradan savrulma olmaz ve buna müsaade edemeyiz. Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7’deyiz. Bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye’nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım ve ülkemiz inşallah nüfusumuzun artış hızının yükselmesiyle geleceğe çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

TÜRK HEYETİ PAKİSTAN’A GİDİYOR

Ziyaretinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de ikili görüşmeler yaptığını hatırlatan Erdoğan, “Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin engellenmesine dair tedbirleri ele aldık. Malumunuz bu iki kardeş ülke arasındaki çatışma ortamına bir son vermek için Katar’la birlikte arabuluculuk süreçlerini yürütüyoruz. Hedefimiz, ateşkesi sürdürülebilir kılacak tedbir ve mekanizmaları devreye sokmak, bölgedeki terör olaylarını kalıcı olarak sonlandırmak. Bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın, üçlü olarak Pakistan ziyareti yapacak” şeklinde konuştu.