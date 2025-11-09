ABD Enerji Bakanı’ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı! "Erdoğan engellemezse..."

Yunanistan’da düzenlenen Atlantik Konseyi konferansında konuşan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Atina’yı "Avrupa’nın enerji kapısı" olarak tanımlarken, Doğu Akdeniz’deki enerji işbirliğinin Türkiye için de fırsat olacağını söyledi.

Wright, Yunanistan-ABD ilişkilerinin tarihsel bir bağ üzerine kurulu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Bakan, Yunanistan’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yunanistan’ın liderleriyle görüşmek, Yunan halkı ile zaman geçirmek ve klasik Atina’dan ilham almak beni çok mutlu etti" dedi.

ABD Enerji Bakanı iki ülke arasında genişleyen işbirliğine dikkat çekti:

"Her iki ülkede de aynı görüşleri paylaşan liderler var. Bu da işbirliğini genişletmek için büyük bir alan açıyor. Amerikan şirketleri Yunanistan’a yatırım yapıyor, ABD’li siyasi liderler bugün burada, kısa süre içinde Yunan liderlerin de ABD’de olacağından eminim. Bu güçlü bir işbirliği döneminin başlangıcı."

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının önemine değinen Wright, Türkiye’yi dışlamadan sürece dahil olabilecek bir işbirliği modeline işaret etti:

"Umarım Türkiye ile yaşanan gerilimler, ABD’nin Yunanistan’daki büyük enerji projelerini engellemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu projeleri engellememesini ve bölgesel enerji işbirliğine yapıcı yaklaşmasını umuyoruz. Başkan Trump’ın gündemi içeride refahı, dışarıda barışı güçlendirmek üzerine kurulu. Enerji sektöründeki ilerlemelerin vatandaşlara doğrudan fayda sağladığını, maliyetleri düşürdüğünü ve daha iyi komşuluk ilişkileri oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin Türkiye açısından da benzer kazanımlar getirmesini temenni ediyoruz."

"YUNANİSTAN AVRUPA'YA AÇILAN ENERJİ KAPISI"

Bakan Wright, Yunanistan’ın bölgedeki enerji lojistiğinde kritik rol oynadığını iddia etti:

"Yunanistan tarihsel olarak da bugün de önemli bir denizcilik ülkesidir. Bir liman ülkesidir, ticaret merkezidir. Yunanistan, ABD’den gelen LNG için Avrupa’ya açılan kapı konumunda. Zamanla yalnızca Amerika menşeli değil, başka kaynaklardan gelen doğal gaz için de bir kapı olabilir."