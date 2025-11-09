ABD Enerji Bakanı’ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı! "Erdoğan engellemezse..."
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Yunanistan’da düzenlenen Atlantik Konseyi toplantısında Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını kabul etti. Wright, Doğu Akdeniz’de enerji işbirliğinin Ankara’nın onayı olmadan ilerleyemeyeceğini vurgulayarak, “Erdoğan engellemezse bu süreç Türkiye’nin de kazancına olur” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da düzenlenen Atlantik Konseyi konferansında konuşan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Atina’yı "Avrupa’nın enerji kapısı" olarak tanımlarken, Doğu Akdeniz’deki enerji işbirliğinin Türkiye için de fırsat olacağını söyledi.
"YUNANİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ OLAĞANÜSTÜ BİR DÜZEYDE"
Wright, Yunanistan-ABD ilişkilerinin tarihsel bir bağ üzerine kurulu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"İki ulus da emperyal güçlerden bağımsızlık mücadelesiyle şekillendi. Aynı özgürlük inancını paylaşıyoruz. Özgürlük bedelsiz değildir, bazen maliyeti yüksektir fakat o bedeli ödemeye hazır olmalısınız."
Bakan, Yunanistan’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yunanistan’ın liderleriyle görüşmek, Yunan halkı ile zaman geçirmek ve klasik Atina’dan ilham almak beni çok mutlu etti" dedi.
"AMERİKAN ŞİRKETLERİ YUNANİSTAN'A YATIRIM YAPIYOR"
ABD Enerji Bakanı iki ülke arasında genişleyen işbirliğine dikkat çekti:
"Her iki ülkede de aynı görüşleri paylaşan liderler var. Bu da işbirliğini genişletmek için büyük bir alan açıyor. Amerikan şirketleri Yunanistan’a yatırım yapıyor, ABD’li siyasi liderler bugün burada, kısa süre içinde Yunan liderlerin de ABD’de olacağından eminim. Bu güçlü bir işbirliği döneminin başlangıcı."
"TÜRKİYE AÇISINDAN DA BENZER SONUÇLAR GETİRMESİNİ UMUYORUZ"
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının önemine değinen Wright, Türkiye’yi dışlamadan sürece dahil olabilecek bir işbirliği modeline işaret etti:
"Umarım Türkiye ile yaşanan gerilimler, ABD’nin Yunanistan’daki büyük enerji projelerini engellemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu projeleri engellememesini ve bölgesel enerji işbirliğine yapıcı yaklaşmasını umuyoruz. Başkan Trump’ın gündemi içeride refahı, dışarıda barışı güçlendirmek üzerine kurulu. Enerji sektöründeki ilerlemelerin vatandaşlara doğrudan fayda sağladığını, maliyetleri düşürdüğünü ve daha iyi komşuluk ilişkileri oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin Türkiye açısından da benzer kazanımlar getirmesini temenni ediyoruz."
"YUNANİSTAN AVRUPA'YA AÇILAN ENERJİ KAPISI"
Bakan Wright, Yunanistan’ın bölgedeki enerji lojistiğinde kritik rol oynadığını iddia etti:
"Yunanistan tarihsel olarak da bugün de önemli bir denizcilik ülkesidir. Bir liman ülkesidir, ticaret merkezidir. Yunanistan, ABD’den gelen LNG için Avrupa’ya açılan kapı konumunda. Zamanla yalnızca Amerika menşeli değil, başka kaynaklardan gelen doğal gaz için de bir kapı olabilir."
"DOĞU AKDENİZ ENERJİ MERKEZİ KURACAĞIZ"
ABD’nin, Yunanistan-GKRY-İsrail enerji ortaklığını güçlendirecek yeni bir girişim başlatacağını açıklayan Wright, "Merkezi ABD’de, muhtemelen bir Amerikan üniversitesinde Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kuracağız" dedi.
"Bu merkez, üç ülke ve genel olarak Doğu Akdeniz için hangi projelerin daha faydalı olabileceğini ayrıntılı şekilde değerlendirecek. Üç ülkede de açık deniz petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bir boru hattı veya elektrik iletim bağlantıları kesinlikle muhtemel bir fikir."