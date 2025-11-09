Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'a el uzatmaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlamak ve zafer geçidi törenine iştirak etmek üzere ziyaret ettiği Bakü'den dönerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sudan'da yaklaşık iki yıldır devam eden iç savaşa değinen Erdoğan, "Orada yaşanan her acı, her kıyım, her dram bizim yüreğimizi parçalıyor" dedi.

"ONLARIN DA BİZDEN BEKLENTİLERİ VAR"

"Türkiye'nin Sudan'daki gelişmelere yaklaşımı nedir?" sorusuna cevap veren Erdoğan,"Plansız davranmak mümkün değil. Önce plan, sonra proje. Bunları yapacağız. Kaldı ki; Sudan her an Türkiye’nin kendisine nasıl el uzatacağını bekleyen bir ülke. Orada yaşanan her acı, her kıyım, her dram bizim yüreğimizi parçalıyor. Kaldı ki onların da bizden beklentileri var. Bu beklentiler karşısında biz de arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapıp, ne gibi destek verebiliriz, bunların çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLAR SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ"

"Sudan’da yaklaşık 2 yıldır binlerce insan maalesef hayatını kaybetti" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyonlar yerinden edildi, sürgüne gönderildi. Çocuklar açlıkla, hastalıkla mücadele ediyor. Sudan’daki anlaşmazlığın çözümünü ve akan kardeş kanının durmasını bizler temenni ediyoruz. Yaşananlar aynı zamanda insanlığın vicdanını da kanatıyor" dedi.

"TÜRKİYE, ONLARIN YANINDADIR"

Bu ihtilafın bir an önce sona ermesini ve diyalog yoluyla sorunlara çözüm bulunması gerektiğine inandığını ifade eden Erdoğan, "Bu konuda da yükümüzün ağır olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan’ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için diplomatik gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sudan halkı emin olsun, Türkiye onların yanındadır" ifadelerini kullandı.