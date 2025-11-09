Dünyanın unuttuğu Sudan’a Türkiye’den yardım eli! 1500 aileye gıda desteği sağlandı

Türkiye, iç savaşın pençesindeki Sudan halkına desteğini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Port Sudan’daki yerinden edilmiş kamplarda yaşayan 1500 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

AFAD EKİBİ SAHADA İHTİYAÇ TESPİTİ YAPTI

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki 4 kişilik insani yardım ekibi, Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği desteğiyle Port Sudan’daki kamplarda ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından kısa sürede yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Taşdelen, 2024 yılında 5 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan iki "iyilik gemisi" gönderdiklerini hatırlatarak, bu gemilerde hijyen, gıda, barınma malzemesi, ilaç ve tıbbi cihazlar bulunduğunu söyledi.

ÇAD'DAKİ SUDANLI MÜLTECİLERE DE DESTEK

AFAD Başkan Yardımcısı, çatışmalar nedeniyle komşu ülke Çad’a sığınan Sudanlı mülteciler için de 1000 çadır ve 1000 gıda kolisi gönderildiğini aktardı.

Taşdelen, "Port Sudan’da, Sudan’ın farklı bölgelerinden yerinden edilmiş 1500 aileye gıda desteğinde bulunduk. Yeni insani yardım planlamalarımız, sahadaki analizlere göre devam edecek." dedi.

TÜRKİYE İNSANİ BOYUTU HİÇ İHMAL ETMEDİ

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan’ın batısındaki Kuzey Darfur eyaleti merkezinde yer alan Faşir’de yaşanan katliama dikkat çekerek, "Faşir’de son günlerde çok yürek burkucu gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye’de, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yönetimi ve Türk halkı tarafından yakından izleniyor." ifadelerini kullandı.

"SUDAN HALKI TÜRKİYE'Yİ YANINDA GÖRMEYE DEVAM EDECEK"

Büyükelçi Yıldız, AFAD heyetinin 4 günlük ziyaretinin, Sudanlı yetkililerle insani yardım planlamalarını istişare etmek amacı taşıdığını söyledi:

"Ziyaretimiz özellikle Darfurlular ve yerinden edilmiş insanlar için yapılan yardımların yanı sıra, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Sudan’daki faaliyetleri açısından da rehber niteliğinde."

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sudan’daki krizin başından itibaren olduğu gibi, bundan sonra da Sudan halkı Türkiye’nin yanlarında olduğunu görmeye devam edecek."