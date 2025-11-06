Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sudan'da kanlı çatışmaların ardından ateşkes! HDK öneriyi kabul etti

Sudan'da kanlı çatışmaların ardından ateşkes! HDK öneriyi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sudan&#039;da kanlı çatışmaların ardından ateşkes! HDK öneriyi kabul etti
Sudan, Ateşkes, HDK, İnsani Yardım, Çatışmalar, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sudan’da uzun süredir orduyla kanlı çatışmalara giren Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ABD öncülüğündeki Dörtlü Grup’un sunduğu insani ateşkes teklifini kabul etti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır’dan oluşan Dörtlü Grup tarafından önerilen insani ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "anlaşmanın uygulanmasını ve çatışmaların durdurulmasına ilişkin düzenlemeler ile Sudan’daki siyasi süreci yönlendirecek temel ilkeler üzerine derhal görüşmelere başlanmasını" sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

ADİL, KAPSAMLI VE KALICI BARIŞ

HDK, çatışmanın kök nedenlerinin ele alınması ve "adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın" sağlanması çağrısında bulundu.

Sudan'da kanlı çatışmaların ardından ateşkes! HDK öneriyi kabul etti - 1. Resim

Sudan hükümeti, HDK’nın açıklamasına ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.

Hartum yönetimi daha önce, HDK'nın işgal ettiği şehirlerden çekilmesi ve gelecekteki herhangi bir siyasi süreçte yer almamasını, olası bir siyasi diyaloğun ön koşulu olarak belirlemişti.

Çarşamba günü ise (05.11.2025) Darfur’daki silahlı hareketlerin orduyla birlikte savaşan ortak gücü, HDK'nın devletle eşit bir aktör olarak dahil edildiği herhangi bir siyasi çözümü reddetti.

12 Eylül’de Dörtlü Grup, tüm bölgelere acil insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla, kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayacak üç aylık bir insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.

HDK, 26 Ekim’de stratejik öneme sahip Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El-Faşir’i ele geçirmiş ve yerel ile uluslararası kuruluşlara göre sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirmişti. Gelişme, ülkenin coğrafi olarak kalıcı şekilde bölünmesi tehlikesine ilişkin uyarılara yol açtı.

Sudan'da kanlı çatışmaların ardından ateşkes! HDK öneriyi kabul etti - 2. Resim

KANLI ÇATIŞMALARDA BİNLERCE ÖLÜ

Sudan’ın 18 eyaletinden HDK, Darfur bölgesindeki beş eyaletin tamamını, Kuzey Darfur’un bazı kuzey kesimleri hariç, kontrol altında tutuyor. Sudan ordusu ise başkent Hartum’un da dahil olduğu güney, kuzey, doğu ve orta bölgelerdeki 13 eyaletin büyük kısmını yönetiyor.

15 Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusu ile HDK arasında süren savaş, bölgesel ve uluslararası arabuluculuk çabalarına rağmen sona erdirilemedi. Çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin de yerinden olmasına yol açtı.

Sudan'da kanlı çatışmaların ardından ateşkes! HDK öneriyi kabul etti - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

FETÖ dosyalarını ‘tek tuşla’ kapattı! Zabıt katibinin büyük oyunu deşifre oluyorBorsa İstanbul yükseliş trendinde! Altın yeniden tırmanıyor
