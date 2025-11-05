Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Sudan'da HDK katliamları durulmuyor! Bara'daki saldırıda 43 ölü, 37 yaralı var

Sudan'da HDK katliamları durulmuyor! Bara'daki saldırıda 43 ölü, 37 yaralı var

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Sudan&#039;da HDK katliamları durulmuyor! Bara&#039;daki saldırıda 43 ölü, 37 yaralı var
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Sudan'da dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) katliamları devam ediyor. Kuzey Kordofan’ın Bara bölgesine HDK tarafından düzenlenen saldırıda 43 kişi hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Sudan ordusunun çekilmesi ile Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girmişti.

Sudan'da Kuzey Kordofan’ın Bara bölgesine HDK tarafından düzenlenen saldırıda 43 kişi hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. 

Sudan'daki iç savaşa dair Darfur'a bağlı Faşir kentinden gelen katliam görüntüleri, dünya kamuoyunun dikkatini yeniden bölgeye çekti.

Sudan'da HDK katliamları durulmuyor! Bara'daki saldırıda 43 ölü, 37 yaralı var - 1. Resim

KOLOMBİYALI PARALI ASKERLER, SUDAN'A GETİRİLDİ

Savaşın görünmeyen cephesinde, çatışma bölgesine taşınan ve sayıları binleri bulan paralı askerler var.

Sudan’da 11 milyon insanın yerinden edildiği, 6 milyondan fazla kişinin açlık çekmesine neden olan iç savaşta şimdiye kadar 60 binden fazla insan hayatını kaybetti.

İç savaşın aktörü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Faşir kentine girerek yaptığı ileri sürülen katliamlar, HDK’nin yapısı ve destek bulduğu güçleri gündeme taşıdı.

HDK’ye destek vermek için özel güvenlik şirketleri aracılığıyla Sudan’a paralı asker gönderen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), daha önce taraf olduğu çatışmalarda olduğu gibi bu ülkeye de farklı yollardan yüzlerce asker taşıdı.

Güvenlik nedeniyle adını vermeyen ve "Cesar" ismini kullanan eski Kolombiyalı asker, AA muhabirine, Sudan’a götürülen çoğunluğu Kolombiyalı paralı askerlerin buradaki varlıkları, işe alım safhası ve şirketi, maaşları, eğitim süreci, rotaları ve Sudan’daki genel duruma ilişkin açıklama yaptı.

 FAŞİR'DE "SOYKIRIM VAR " AÇIKLAMASI 

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hasan Hamid Hasan, "(Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Faşir'de yaptıkları) Bu bir soykırımdır. Bu tür vahşetlere sessiz kalmak, yani buna ortak olmak soykırımdır. Dünya bunu görmezden gelmemeli." dedi.

Sudan'da HDK katliamları durulmuyor! Bara'daki saldırıda 43 ölü, 37 yaralı var - 2. Resim

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

