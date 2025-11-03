Sudan’da çocuk hastanesine bombalı saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti

Sudan'da kanlı çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Yerel sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre, Sudan’ın Kuzey Darfur bölgesinde paramiliter Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) bir çocuk hastanesini hedef alan insansız hava aracı saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağı yaptığı açıklamada, Kornoi Çocuk Hastanesi’ne yönelik saldırıyı "masum sivilleri günlük hedeflere dönüştüren katliamların boyutunu gösteren, tam teşekküllü bir savaş suçu” olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Çocukları tedavi eden bir hastanenin hedef alınması, sistematik terörün bir başka yüzü ve bizzat hayatının kendisine yönelik acımasız bir saldırıdır." ifadeleri yer aldı.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YOK EDİLEN BİR HALK"

Tıbbi kuruluş, yaralılardan ikisinin tedavi gören çocuklar olduğunu belirtirken, bu suçtan RSF’yi tamamen sorumlu tuttu ve uluslararası toplumu, insan hakları ve sağlık kuruluşlarını "dünyanın gözü önünde yok edilen bir halka karşı utanç verici sessizliklerini bozarak görevlerini yerine getirmeye" çağırdı.

RSF, 26 Ekim’de Kuzey Darfur’un başkenti El-Faşir’i ele geçirerek sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirmişti. 15 Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusu ile RSF arasında süren çatışmalarda binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi yerinden edildi.