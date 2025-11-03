Sudan’da ABD’nin ateşkes önerisi çıkmaza girdi! 3 ülke devreye girdi

ABD, Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 3 ila 9 ay sürecek bir insani ateşkes sağlamak için yeni bir diplomatik girişim başlattı.

Washington’da iki haftadır süren müzakerelerde taraflar henüz anlaşmaya varamadı.

WASHİNGTON'UN ÖNERİSİ MASADA

Al-Sudani gazetesi, ABD Başkanı'nın Afrika İşleri Kıdemli Danışmanı Massad Boulos’un, “her iki tarafın da, kendilerine sunulan insani ateşkes önerisini imzalamak için görüşmeler yürüttüğünü” söylediğini aktardı. Boulos’un teklif ettiği plan, 3 veya 9 aylık geçici bir ateşkesi kapsıyor.

Boulos, Sky News Arabia’ya yaptığı açıklamada, “Müzakereler ileri bir aşamada. Amacımız, sivillerin korunması ve insani yardımın engelsiz biçimde ulaştırılması” dedi. ABD’nin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de yer aldığı Quad ülkeleri, taraflar arasında dolaylı görüşmelere aracılık ediyor.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Sudan Tribune’e konuşan bir askeri kaynak, Washington tarafından sunulan ateşkes planının “henüz onaylanmadığını” belirtti. Kaynak, ordu komutanı General Abdulfettah el-Burhan ile paramiliter Paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri'nin anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

VATİKAN'DAN ÇAĞRI

Öte yandan Papa Leo, Pazar günü yaptığı konuşmada Sudan’daki şiddeti kınadı ve “acil ateşkes” çağrısında bulundu. Papa, "Kadınlara ve çocuklara yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar ve insani yardımların engellenmesi kabul edilemez acılara yol açıyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası topluma, Sudan’daki insani çabalara destek için “kararlı ve cömertçe hareket etme” çağrısı yaptı.