Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Sudan uyarısı! 'El-Fasher'deki katliamlar savaş suçu sayılabilir'

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Sudan uyarısı! 'El-Fasher'deki katliamlar savaş suçu sayılabilir'

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, El-Fasher kentinden gelen son raporların doğrulanması halinde uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

Sudan’ın Darfur bölgesinde savaşın yönü yeniden kana bulandı.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), Kuzey Darfur’un El-Faşir kentini ele geçirdikten sonra yayılan görüntülerde sivil katliamlar ve yağma olayları hız kazandı. Yaşananların ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, "derin endişe" mesajı vererek söz konusu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini paylaştı.

EL-FASHER'DE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ ŞÜPHESİ

Khan, El-Fasher kentinden gelen son raporların, doğrulanması halinde uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebileceğine değindi.  Başsavcı, Nisan 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana Darfur’da işlenen suçlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

Görüntülerde sıkça görülen bir figür, uzun saçlı, sakallı bir RSF komutanı olan Tuğgeneral Al-Fatih Abdallah Idris, namı diğer Abu Lulu.
Görüntülerde sıkça görülen bir figür, uzun saçlı, sakallı bir RSF komutanı olan Tuğgeneral Al-Fatih Abdallah Idris, namı diğer Abu Lulu. 

DELİLLER KORUNUYOR, SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

UCM, gelecekte suçlamalar yöneltmek amacıyla kullanılacak delillerin korunması ve toplanması için El-Fasher’de derhal önlem alındığını duyurdu. Khan, "Delillerin kaybolmaması ve tanıkların korunması için uluslararası iş birliği şart" diye konuştu.

Daha önce de savaş suçları işlediği bilinen Abu Lulu, bir videoda kendisine yalvaran 10 esirin önünde duruyor.
 Daha önce de savaş suçları işlediği bilinen Abu Lulu, bir videoda kendisine yalvaran 10 esirin önünde duruyor. 

SAVAŞ KORDOFAN'A SIÇRADI

RSF’nin Darfur’daki ordu kalesi El-Fasher’i ele geçirmesinden sonra çatışmalar doğuya, stratejik öneme sahip Kordofan bölgesine kaydı. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre bir haftadan kısa sürede 36 binden fazla sivil Kuzey Kordofan’dan kaçtı.

Kordofan, Darfur ile Hartum arasındaki geçiş bölgesinde bulunuyor ve Sudan ordusu ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli RSF arasındaki savaşın yeni cephesi haline geldi. 

RSF, El-Fasher’in ardından El-Obeid’in kuzeyindeki Bara kentini ele geçirdiğini duyurdu.

BM: YENİ BİR KATLİAM RİSKİ VAR

BM Afrika Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee, bölgedeki “büyük çaplı zulüm” ve “etnik temelli misilleme” riskine dikkat çekerek, Kordofan’ın askeri çatışmaların bir sonraki merkezi haline gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Son raporlara göre, Kordofan’daki şiddet olaylarında aralarında beş Kızılay gönüllüsünün de bulunduğu en az 50 sivil hayatını kaybetti. ABD, RSF ve müttefik milislerin Darfur’da soykırım suçları işlediği sonucuna varmıştı.

