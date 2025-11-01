Sudan’da 48 saatte 2.000 sivil infaz edildi! Doğum hastanesinde katliam

Sudan’da 48 saat içinde 2.000 sivil infaz edildi. El Fasher kentindeki bir doğum hastanesine yapılan saldırıda 460 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler’in “vahşet savaşı” olarak tanımladığı Sudan’daki iç savaş, ülkeyi tam anlamıyla bir ölüm kampına çevirdi.

Yardım gruplarına göre, son haftalarda 150 binden fazla insan öldü, milyonlarca kişi evsiz kaldı. Sokaklar, hastaneler ve kamplar toplu infazlarla doldu.

RSF'nin Faşir'i ele geçirdiği gün BBC News Arapça'ya konuşan ve güvenliği için ismini vermek istemeyen bir kent sakini şunları söyledi: "Yiyecek hiçbir şeyimiz yok; yiyecek aramak için dışarı çıkmamızın imkanı da yok. Acil yardım ulaşmazsa, Faşir halkı daha fazla dayanamayabilir."

Çocuklar, gıda merkezlerinin önünde açlıktan ölürken, anneler hayatta kalmak için hayvan yemini kaynatıp çocuklarına içirmek zorunda kaldı.

"SOYKIRIM VAR"

ABD, Ocak 2025’te Darfur’daki katliamları “soykırım” olarak tanıdı. Ancak bu açıklama sahadaki vahşeti durdurmaya yetmedi.

Oxford Analytica’dan Matt Ward, RSF’nin “düşman topluluklara saldırma ve yağmalama konusunda sınırsız yetkiye sahip olduğunu” belirterek bunun “grubun savaş ekonomisinin temeli haline geldiğini” söyledi.

Sudan bugün iki güç arasında fiilen bölünmüş durumda. Ordu Komutanı General Abdel Fattah al-Burhan ile RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, ülkeyi iki ayrı feodal alana ayırdı.

Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan, ordunun fiili karargâhı ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin merkezi haline gelirken; Dagalo liderliğindeki paramiliter RSF, Darfur’un neredeyse tamamını ve komşu Kordofan’ın büyük bölümünü kontrol ediyor.

El Fasher’in kontrolü için süren çatışma, yalnızca stratejik değil, aynı zamanda ekonomik bir mücadele anlamı da taşıyor. ABD Hazine Bakanlığı belgelerine göre, RSF lideri Dagalo Darfur’daki kârlı bir altın madenini elinde bulunduruyor. Washington, Ocak ayında Dagalo’yu soykırım suçlamasıyla yaptırım listesine almıştı.