Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Gündeme gelirse Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, "Komisyonda teröristbaşı Öcalan dinlenecek mi?" sorusuna da cevap verdi. İlk andan itibaren aldıkları kararların kamuoyu önünde cereyan ettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN DİNLENECEK Mİ?

"İlk andan itibaren aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyunun önünde cereyan ediyor. Bir toplantının dışında hiçbir toplantımız gizli olmadı. O da niteliği itibarıyla MİT'in ve ilgili bakanlıkların dinlendiği toplantıydı. Komisyonun herhangi bir konuda nasıl karar alacağı bellidir. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Gündeme gelirse nitelikli çoğunlukla komisyon buna karar verecek. Benim komisyon başkanı olarak tek başıma alacağım bir karar değil."