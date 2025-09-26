Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Gündeme gelirse Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Gündeme gelirse Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Gündeme gelirse Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda teröristbaşı Öcalan dinlenecek mi?" sorusuna cevap verdi. Konunun komisyonun gündemine gelmediğini belirten Kurtulmuş, "Gündeme gelirse nitelikli çoğunlukla komisyon buna karar verecek." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, "Komisyonda teröristbaşı Öcalan dinlenecek mi?" sorusuna da cevap verdi. İlk andan itibaren aldıkları kararların kamuoyu önünde cereyan ettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN DİNLENECEK Mİ?

"İlk andan itibaren aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyunun önünde cereyan ediyor. Bir toplantının dışında hiçbir toplantımız gizli olmadı. O da niteliği itibarıyla MİT'in ve ilgili bakanlıkların dinlendiği toplantıydı. Komisyonun herhangi bir konuda nasıl karar alacağı bellidir. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Gündeme gelirse nitelikli çoğunlukla komisyon buna karar verecek. Benim komisyon başkanı olarak tek başıma alacağım bir karar değil."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili en kısa zamanda Türkiye'nin artık terörle ilgili kaybettiği yıllarını, ağır ekonomik ve insani bedelleri geride bırakacağını ümit ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Ülkemiz yeni bir sayfa açarak barış huzur ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir." dedi.

