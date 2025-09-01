Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dokunulmazlıklar için 11 dosya TBMM'ye sunuldu! 4 fezleke Özgür Özel'e ait

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e 4 fezleke sunuldu. Sunulan 11 fezlekenin içinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık dosyaları da yer alıyo

Meclis Başkanlığına 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dokunulmazlıklar için 11 dosya TBMM'ye sunuldu! 4 fezleke Özgür Özel'e ait - 1. Resim

CHP LİDERİ HAKKINDA 4 FEZLEKE 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 11 dosya Karma Komisyonu'na gönderildi.

Dokunulmazlıklar için 11 dosya TBMM'ye sunuldu! 4 fezleke Özgür Özel'e ait - 2. Resim

Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer dosya bulunuyor.

