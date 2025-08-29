TBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

BAKAN FİDAN KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Konuşması alkışlarla sonlanan Fidan, önemli mesajlar verdi.

BAHÇELİ'NİN YANINA KADAR GİTTİ

Öte yandan oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, oturuma katılan lider ve vekillerle tokalaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bahçeli'nin oturduğu yere giderek tokalaştı, iki lider arasında kısa bir sohbet gerçekleşti.

Sık sık birbirlerine sert ifadeler sarf eden liderlerin bu teması dikkatlerden kaçmadı.