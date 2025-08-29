Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an

TBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBMM&#039;de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM'de gerçekleşen Gazze oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yaptı. MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaştığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an - 1. Resim

BAKAN FİDAN KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Konuşması alkışlarla sonlanan Fidan, önemli mesajlar verdi.

TBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an - 1. Resim

BAHÇELİ'NİN YANINA KADAR GİTTİ

Öte yandan oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, oturuma katılan lider ve vekillerle tokalaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bahçeli'nin oturduğu yere giderek tokalaştı, iki lider arasında kısa bir sohbet gerçekleşti.

Sık sık birbirlerine sert ifadeler sarf eden liderlerin bu teması dikkatlerden kaçmadı.

TBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ChatGPT'nin sicili kabarık çıktı! Bomba yapımından hackleme yöntemlerine kadar talimat verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tramvayda mide bulandıran iddia! Yolcular dövüp polise teslim etti - GündemYolcular dövüp polise teslim ettiTBMM olağanüstü toplandı! Hakan Fidan'ın bu sözleri damga vurdu - GündemFidan'ın sözleri büyük alkış aldıCHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdü! Şoke eden görüntüler - GündemCHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdüMHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı: Türk milleti 'Terörsüz Türkiye'ye ulaşacak - Gündem30 Ağustos mesajında dikkat çeken ifadelerCHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! - GündemCHP'li kritik isimler için hapis talebiİmamoğlu, itirafçı Adem Soytekin'e vekillik teklif etmiş: Sana garanti veriyoruz! - Gündemİtirafçıya cezaevinde vekillik teklif etmiş!
Sonraki Haber Yükleniyor...