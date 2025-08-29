TBMM olağanüstü toplandı! Hakan Fidan'ın bu sözleri damga vurdu

TBMM Genel Kurulu; İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'e gelerek vekillere süreçle ilgili bilgi verdi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını söylemiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görüyoruz. İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Gazze'de soykırım daha da derinleşti. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.

"TEHCİR PLANI BİZİM İÇİN HÜKÜMSÜZDÜR"

İsrail 2 yıldır soykırım uyguluyor. Gazze'den tehcir planlarına karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail ile ticaretini tamamen kesen başka bir ülke daha yok. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz.

Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam ediyor. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.

"BATI, VİCDAN MUHASEBESİNE MECBUR KALDI"

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz.

İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir.

Suriye'de hassas noktalar kaşınıyor."