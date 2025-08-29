Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TBMM olağanüstü toplandı! Hakan Fidan'ın bu sözleri damga vurdu

TBMM olağanüstü toplandı! Hakan Fidan'ın bu sözleri damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBMM, İsrail, Gazze, Filistin, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM İsrail'in Gazze'deki zulmü nedeniyle olağanüstü toplandı. Milletvekillerini bilgilendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail ile ticaretini tamamen kesen başka bir ülke daha yok. Tehcir planlarına da karşıyız" dedi. Fidan ayrıca İsrail'in Suriye'de hassas noktaları kaşıdığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu; İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'e gelerek vekillere süreçle ilgili bilgi verdi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını söylemiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görüyoruz. İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Gazze'de soykırım daha da derinleşti. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.

TBMM olağanüstü toplandı! Hakan Fidan'ın bu sözleri damga vurdu - 1. Resim

"TEHCİR PLANI BİZİM İÇİN HÜKÜMSÜZDÜR"

İsrail 2 yıldır soykırım uyguluyor. Gazze'den tehcir planlarına karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail ile ticaretini tamamen kesen başka bir ülke daha yok. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz.

Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam ediyor. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.

TBMM olağanüstü toplandı! Hakan Fidan'ın bu sözleri damga vurdu - 1. Resim

"BATI, VİCDAN MUHASEBESİNE MECBUR KALDI"

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz. 

İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir. 

Suriye'de hassas noktalar kaşınıyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çocukluk hayali teknolojiye dönüştü! Arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptıFenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Brann nerenin, hangi ülkenin takımı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tramvayda mide bulandıran iddia! Yolcular dövüp polise teslim etti - GündemYolcular dövüp polise teslim ettiCHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdü! Şoke eden görüntüler - GündemCHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdüMHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı: Türk milleti 'Terörsüz Türkiye'ye ulaşacak - Gündem30 Ağustos mesajında dikkat çeken ifadelerCHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! - GündemCHP'li kritik isimler için hapis talebiİmamoğlu, itirafçı Adem Soytekin'e vekillik teklif etmiş: Sana garanti veriyoruz! - Gündemİtirafçıya cezaevinde vekillik teklif etmiş!12 yıllık beklenti gerçek oldu! Köyde 7'den 70'e herkes havalara uçuyor: Mutluluktan 15 gündür uyku uyuyamıyoruz - Gündem12 yıllık beklenti gerçek oldu! Köyde herkes havalara uçuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...