Dışişleri Bakanı Fidan, TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuk oluyor.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva soruyor, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan cevaplıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Filistin meselesi sadece bizim değil dünyanın kanayan bir yarası haline gelmiştir. Filistin toprakları meselesi dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olay değil. Üzerinde çok düşünülmesi gereken ve sorgulanması gereken bir nokta.

Cumhurbaşkanımızın en baştan ortaya koyduğu vizyon ve bir irade var. Dünyanın bu konu hakkında şekillen retoriği değişti. İsrail'in dokunulmasına dair illüzyon yok oldu.

Filistin'deki kan, yeryüzündeki adaletsizliğin değişmesine zemin hazırlayacaktır.

Bu mesele bugün başlamadı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve 2. Dünya Savaşı sonrası hız kazanan bir mesele. Hitler'in soykırımı sonrasında ortaya konulan Yahudi illüzyonu ile bu noktaya geldi.

"İSRAİL BÖLGESEL İŞGAL PEŞİNDE"

Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır. Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 1967'de kendisine verilen sınırların çok ötesine gitmiştir, yayılmacılık ve işgal peşindedir. İsrail artık bir tehdit haline gelmiştir. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor.

"ABD'DE İSRAİL'İ DURDURMA GÜCÜ VAR AMA KULLANMIYOR"

İsrail'i durdurma ile ilgili elinde en fazla baskı aracı olan ABD ama bunu kullanmıyor. ABD'nin dünyaya deklare ettiği ne kadar ilke varsa şu anda bunu sonuna kadar çiğneyen bir ülke ile ittifak olduğu ortada. Amerikan siyaseti bu noktada, kayıtsız şartsız gayri insanı düşüncenin ne kadar ortağı olacaklarını sorgulayacaktı. Netanyahu hükümeti hiçbir ahlaki, insani değeri tanıyan durumda değil.

ABD, kendi değerlerine ters olan ne varsa savunan bir ülkeyi savunma durumuna düşüyor. Halktan destek getirmeyeceği kesin. Bu politikaya yalnız belli lobilerden destek gelir.

İSLAM ÜLKELERİNİN FİLİSTİN POLİTİKASI

Arap ülkelerinin en az bizim kadar bu işin sona ermesi konusunda gayretlerinden şüphem yok. İslam ülkelerinin resmi olarak İsrail'le pek bir ilişkisi yok. İslam ülkelerinin ABD üzerindeki etkilerini kullanması gerek.

"ARAP ÜLKELERİ BİZİM KADAR HASSAS"

Arap ülkelerinin çoğunluğu en az bizim kadar hassaslar ama çaresizlik içerisine sokuldukları bir denklem var. Buradan İsrail'in kabul edebileceği bir sonuç çıkmadı.

SURİYE MESELESİ VE İSRAİL SALDIRILARI

Suriye'de önce küçük sonra büyük sorunlara odaklandık. İsrail'in burada ortaya koyduğu yayılmacı politikanın kabul edilebilir bir tarafı yok.

Örgütün (YPG/SDG) burada Şam ile ortak hareket etmesi, yeni Suriye'yi herkesin ortak kurması, yönetimde eşitlik olması önemli bizim savunduğumuz bu.

YPG'nin Şam'da bir uzlaşma içinde olması, burada tek bir silahlı gücün olması, aynı zamanda ülkedeki grupların kendi dillerini korumaları fevkalade önemli.

Cumhurbaşkanımız'ın sözleri "devlet veya devlet dışı hangi aktör olursa olsun, Türkiye'nin güvenliğini, milli çıkarlarını halkın refahını hedef alan bütün odaklara yönelik.

Kadim bir devlet geleneğinden geliyoruz. Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak. Biz bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyorum. Milli güvenlik konularında inanılmaz bir hassasiyeti var.

Sınırımızın ötesinde tehdit oluştuğu zaman bunun gelip bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız. Bizim sınırımızdaki ülkelerin de en az bizim kadar var olma hakkı var. Bu halklara burada bu hak tanınmıyorsa, emperyal düşüncesi olmayan Türkiye bölgedeki halklara bu hakları getirme hakkına sahip.

Suriye'de neler oluyor? Cumhurbaşkanı'nın "Kılıç kınından çıkarsa" uyarısı kime?, Filistin meselesi nereye varacak?, Uluslararası sistemin çökmesi dünyayı nereye götürüyor? soruları başta olmak üzere bölgesel ve küresel birçok konu TGRT Haber'de Bakan Fidan'ın açıklamaları ile masaya yatırılıyor.

