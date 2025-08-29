Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail ordusu duyurdu! Gazze saldırısının ilk aşaması başladı

İsrail ordusu duyurdu! Gazze saldırısının ilk aşaması başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Gazze, Saldırı, Hamas, Çatışma, Rehine, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Gazze'de ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Gazze'nin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi tarafından onaylanan "Gazze'yi tamamen işgal" planı devreye alındı. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını ve şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı.

Ordu ayrıca bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İsrail basını, rehinenin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu yazdı.

"ATEŞKES GAZZE BÖLGESİNDE UYGULANMAYACAK"

İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi. Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Ordu, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor ve Filistinli aileleri güvenli bir yere sığınmaktan mahrum bırakıyor.

"ELE GEÇİRME KARARI SAVAŞ SUÇU"

Hamas, Gazze'yi ele geçirme ve kontrol etme kararının savaş suçu olduğunu belirtmişti. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini yığmaya başlamıştı.

KABİNEDEN 5 ŞART

İsrail'in işgal planını onayladığı güvenlik kabinesinde,  Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.

Bu şartlar şöyle sıralanmıştı:

Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi, Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.

Plana göre sivillerin tahliyesinin 7 Ekim'e kadar tamamlanması öngörülüyordu. Bu nedenle işgal planının 7 Ekim'de devreye sokulması bekleniyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zayıflamak için canından oldu! Doktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar ortaya çıktı1 Eylül uyum haftasında üniforma zorunlu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektronik sigara yasağının kapsamı genişliyor! Para cezası ve seyahat yasağı yolda - DünyaSingapur'dan 'elektronik sigara' adımı! Kapsam genişliyorHavalimanında dehşet anları! Uçağını kaçıran yolcu kendini ateşe verdi - DünyaUçağını kaçıran yolcu kendini ateşe verdiMeksika Senatosu karıştı! Başkan ile Muhalefet lideri yumruk yumruğa kavga etti - DünyaBaşkan ile Muhalefet lideri yumruk yumruğaMoritanya açıklarında 160 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu! 50'den fazla ölü ve kayıp var - Dünya160 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu!Tayland Başbakanı Shinawatra sızdırılan telefon görüşmesi nedeniyle görevden alındı - DünyaAsya ülkesinde başbakan görevden alındıKorku filminden bir sahne değil! Sessiz tehdit kapıda: Yetkililer bir kez daha uyardı - DünyaKorku filminden bir sahne değil! Sessiz tehdit kapıda
Sonraki Haber Yükleniyor...