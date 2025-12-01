Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Aralık Pazartesi için yayımladığı hava durumu raporuna göre Mersin’de gün içinde sıcaklıklar yükselirken nem oranlarında dalgalanma bekleniyor. Vatandaşlar, bugün Mersin'de yağmur var mı merak ediyor.

Mersin’de haftanın ilk günü için yeni hava durumu verileri açıklandı. Meteoroloji’nin son değerlendirmeleri, sıcaklık, nem, rüzgar ve gün boyu beklenen hava olaylarına ilişkin detaylı tahminler içeriyor. Vatandaşlar 1 Aralık Pazartesi günü Mersin’de yağmur olup olmayacağını araştırıyor.

BUGÜN MERSİN'DE YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı saatlik tahminlere göre Mersin’de 1 Aralık Pazartesi günü yağış beklentisi bulunmuyor. İl genelinde gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek seyrederken öğleden sonra hava nispeten daha kuru bir yapıya geçiyor. Rüzgar zaman zaman etkisini artırsa da yağış oluşumunu destekleyecek bir atmosfer görünmüyor.

Günün ilk saatlerinde 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru 19 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşüyor. Gün boyunca rüzgar yönü ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeybatıdan esecek. Maksimum rüzgar hızının 20 km/s seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde yağışsız ancak yer yer bulutlu bir gün bekleniyor.

1 ARALIK PAZARTESİ MERSİN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Mersin’de 1 Aralık Pazartesi günü yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu ve yer yer açık bir hava hakim olacak. Günün en düşük sıcaklığı 11 derece, en yüksek sıcaklık ise 19 derece seviyelerinde tahmin ediliyor.

MERSİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

