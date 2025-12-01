Meteoroloji’nin hafta başı için yayımladığı kuvvetli yağış ve kar uyarıları sonrası gözler 1 Aralık Pazartesi gününe çevrildi. Bazı bölgelerde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili olurken öğrenciler ve veliler bugün okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahmin raporunun ardından yeniden gündeme taşındı. İstanbul dahil birçok ilde sağanak, Kocaeli, Bolu ve Uludağ gibi yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Bu gelişmelerle birlikte, "1 Aralık okullar tatil mi, bugün okul var mı, kar tatili mi" sorgulamaları yapılıyor. Valiliklerden gelen kar tatili açıklamaları takip ediliyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 1 ARALIK?

Meteoroloji raporunda İstanbul, Adana, Mersin ve Hatay kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı yer alırken, Bolu, Kartalkaya, Aladağ yaylaları ve Uludağ çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi. Ancak 1 Aralık Pazartesi günü için herhangi bir il valiliği tarafından resmi bir tatil duyurusu yapılmadı.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerle sınırlı olması ve kent merkezlerinde ulaşımı ciddi ölçüde etkilememesi nedeniyle şu ana kadar eğitim öğretime ara verilen bir il bulunmuyor. Valilikler tarafından yapılacak muhtemel açıklamalar gün içinde takip edilmeye devam edilecek.

Bugün okullar tatil mi? 1 Aralık Pazartesi günü kar tatili olan iller

1 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER

Bolu’nun yüksek kesimleri, Kartepe ile Uludağ’da kar yağışı etkili olsa da bu bölgelerde de okullar için tatil kararı alınmadı. Meteoroloji, kar yağışının pazartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla süreceğini belirtiliyor.

Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve dolu riskine karşı uyarılar yapılırken Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında da okullar için tatil kararı açıklanmadı. Öğrenciler ve veliler, resmi duyuruların il valiliklerinin sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

Editör:İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası