İsrail’den alçak tehdit! "Türkiye ve Suriye sabrımızı sınamasın"

İşgalci İsrail güvenlik yetkilileri, Şam kırsalında düzenlenen baskının ardından Al-Hadath’a konuştu.

Operasyonu “İsrail’in güvenliği için hayati” olarak nitelendiren işgalciler bölgede bulunan Türk yapımı casusluk cihazlarının söküldüğünü iddia etti.

SABIRLARIMIZI SINAMAYIN

Yetkili, Suriye rejimine doğrudan mesaj vererek şu ifadeleri kullandı:

“Sabırlarımızı sınamayın ve operasyonel sınırlarımızı aşmayın.”

İsrail tarafı, söz konusu cihazların 10 yıldan fazla süredir Suriye topraklarında bulunduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE VURGUSU

Açıklamada Türkiye’ye dair çarpıcı ifadeler de yer aldı. İsrailli yetkili, “Türkiye bize yaklaşmaya çalışıyor. Şam’a ateşle oynamaması ve Türkiye’nin emirlerine itaat etmemesi konusunda uyarıda bulunduk” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Şam kırsalında düzenlediği baskında, bölgedeki radar ve dinleme cihazlarının ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, bu operasyonun İsrail’in güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Suriye’ye yönelik uyarılar sürerken, Tel Aviv’in “operasyonel sınırlarının zorlanmasına izin vermeyeceği” mesajı öne çıktı.