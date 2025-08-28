Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail’den alçak tehdit! "Türkiye ve Suriye sabrımızı sınamasın"

İsrail’den alçak tehdit! "Türkiye ve Suriye sabrımızı sınamasın"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail’den alçak tehdit! &quot;Türkiye ve Suriye sabrımızı sınamasın&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail güvenlik yetkilileri, Suriye’nin başkentinde operasyon sonrası “Türk yapımı cihazlar bulduk” diyerek Ankara’yı hedef aldı. Tel Aviv yönetimi ayrıca “Şam Türkiye’nin emirlerine itaat etmeli” sözleriyle Türkiye’yi hedef gösterdi.

İşgalci İsrail güvenlik yetkilileri, Şam kırsalında düzenlenen baskının ardından Al-Hadath’a konuştu.

Operasyonu “İsrail’in güvenliği için hayati” olarak nitelendiren işgalciler bölgede bulunan Türk yapımı casusluk cihazlarının söküldüğünü iddia etti.

SABIRLARIMIZI SINAMAYIN

Yetkili, Suriye rejimine doğrudan mesaj vererek şu ifadeleri kullandı:

“Sabırlarımızı sınamayın ve operasyonel sınırlarımızı aşmayın.”

İsrail tarafı, söz konusu cihazların 10 yıldan fazla süredir Suriye topraklarında bulunduğunu öne sürdü.

İsrail’den skandal iddia: Şam’da Türk cihazını söktük - 1. Resim

TÜRKİYE VURGUSU

Açıklamada Türkiye’ye dair çarpıcı ifadeler de yer aldı. İsrailli yetkili, “Türkiye bize yaklaşmaya çalışıyor. Şam’a ateşle oynamaması ve Türkiye’nin emirlerine itaat etmemesi konusunda uyarıda bulunduk” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Şam kırsalında düzenlediği baskında, bölgedeki radar ve dinleme cihazlarının ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, bu operasyonun İsrail’in güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Suriye’ye yönelik uyarılar sürerken, Tel Aviv’in “operasyonel sınırlarının zorlanmasına izin vermeyeceği” mesajı öne çıktı.

Kaynak: Dış Haberler
Türkiye ekonomisi ne kadar büyüyecek? İşte ekonomistlerin 2025 ve 2026 tahminleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ChatGPT skandalı! 16 yaşındaki çocuğa intihar etmesini tavsiye etti - DünyaChatGPT 16 yaşındaki çocuğu intihara teşvik etti!Nijerya'da kolera alarmı! Acil müdahale çağrısı yapıldı: Bilanço ağırlaşıyor - DünyaÜlkede kolera alarmı! Acil müdahale çağrısı: Bilanço ağırlaşıyorUkrayna’dan Rusya’ya büyük misilleme Voronezh üssü yerle bir oldu - DünyaUkrayna’dan Rusya’ya büyük misillemeYüksek hızlı trende kriz! Kedisi miyavladığı için 5 bin 500 TL ceza ödedi - DünyaBu da oldu! Kedisi miyavladı diye binlerce lira ceza ödediSosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi - DünyaTorunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı10 yıllık skandal! Çin vatandaşları Pentagon’un kalbine kadar girdi - DünyaÇin, Pentagon’un kalbine kadar girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...