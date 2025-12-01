Haftasonu başlayan yağmur haftanın ilk iş günü sabahında şiddetini arttırdı. Sağanak sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Megakent İstanbul haftanın ilk iş gününde yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

ARAÇLAR TRAFİKTE KALDI

Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı.

YOĞUNLUK YÜZDE 80

İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

Editör:SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası