Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ise Şaha Aydoğdu olarak açıklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kırsal Işıldar Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Feci kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Şaha Aydoğdu’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yaralının tedavisi devam ediyor.

