Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ise Şaha Aydoğdu olarak açıklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kırsal Işıldar Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Şaha Aydoğdu’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yaralının tedavisi devam ediyor.
