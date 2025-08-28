Mossad’ın yenilmezlik masalı Türkiye’de bitti! Avcı av oldu

Mossad’ın “yenilmez” efsanesi Türkiye’de çöktü. TRT World’ün derlemesine göre, Türk istihbaratı, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın gizli ağlarını ortaya çıkarıp çökertmekle kalmadı; bunu şeffaflık, hassasiyet ve stratejik üstünlükle yaparak modern karşı istihbarata yeni bir boyut kazandırdı.

MOSSAD'IN ÇÖKÜŞÜ TÜRKİYE'DE BAŞLADI

On yıllardır uluslararası operasyonlarla adı duyulan Mossad, Türkiye’de ise üst üste darbeler aldı. 2021’den bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimleri, Mossad’ın kurduğu çok sayıda casusluk ağını tek tek çökertti.

İlk büyük darbe 2021’de geldi; İstanbul merkezli dört ilde yürütülen operasyonda, Filistinli öğrenciler hakkında bilgi toplayan 15 şüpheli yakalandı. Ardından 2022’de 68 kişilik bir casus ağı ortaya çıkarıldı.

ARKA ARKAYA OPERASYONLAR

2023’te 56 kişilik “Hayalet Hücre” deşifre edildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Ocak 2024’te “Köstebek Operasyonu”nda 34 kişi yakalandı.

Nisan 2024’te bir aile tarafından yönetilen casusluk şebekesi çökertildi, mahkemeler 100 yıl hapis cezası verdi.

Ağustos 2024’te ise Mossad’ın Türkiye’deki mali koordinatörü olduğu öne sürülen Kosova doğumlu Liridon Rexhepi İstanbul’da yakalandı. Rexhepi’nin, Suriye dahil birçok ülkedeki Mossad operasyonlarına kripto para üzerinden finans sağladığı tespit edildi.

Mossad'ın Türkiye'deki mali koordinatörü olduğu iddia edilen Liridon Rexhepi, İstanbul'da yakalandı, 2024 (AA).

AVCI AV OLDU

Mossad için en yıkıcı olaylardan biri Omar Albelbaisy vakası oldu. İsrail, Orta Doğulu siber uzmanı kaçırmak isterken, Türkiye’nin de dahil olduğu operasyonla plan bozuldu. Albelbaisy kurtarıldı, Mossad ajanlarının kimlikleri ve fotoğrafları dünyaya ifşa edildi. Bu durum, istihbarat çevrelerinde “ajanların tamamen etkisiz hale gelmesi” anlamına geliyor.

TÜRKİYE YENİ BİR MODEL KOYDU

Türkiye’nin uyguladığı karşı istihbarat doktrini, sadece Mossad’ın değil tüm yabancı servislerin işleyişini zorlaştırdı. MİT, casusluk şebekelerini yalnızca yakalamıyor, mahkemelerde şeffaf şekilde yargılıyor ve kamuoyuna açıklıyor.

Gizliliğe dayalı istihbarat düzenini altüst eden bu yaklaşım, adeta oyunun kurallarını yeniden yazdı.

YENİ DÖNEMİN ADI: DÜŞEN ASLAN

TRT World’e göre, Türkiye’nin istihbarat başarısı, Mossad’ın küresel imajında büyük bir yıkıma yol açtı. İsrail’in “yenilmez” istihbarat makinesi, Ankara’nın kararlı ve sistematik operasyonları karşısında “düşen bir aslan”a dönüştü.