MİT, İsrail ajanlarına göz açtırmıyor! 'Köstebek'lere 4 ayda 4'üncü darbe

Yabancı servislerin ajanlarına yönelik operasyon dalgası hız kesmeden sürüyor. İstanbul’da, İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a bilgi topladıkları tespit edilen sekiz şüpheli “Köstebek-3” operasyonu ile yakalandı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), İsrail ajanlarını gölge gibi takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılının sonunda Katar dönüşü “Bedelini ağır öder. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz” sözleriyle açık uyarı yapmasının sonrasında düğmeye basan MİT, yabancı servislerin ajanlarına yönelik dört ayda dördüncü operasyonu yaptı.

Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik “Köstebek-3” operasyonu düzenlendi. Operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alınırken, ikisi tutuklandı, altısı hakkında da adli kontrol kararı verildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tumlucalı ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

GÖRÜŞMELERİ AVRUPA’DA YAPMIŞ

Tumlucalı “Jorg Neubach” ve “Gavin Alto” maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Viyana, Zürih, Münih, Frankfurt, Berlin’de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı, Avusturya, İsviçre ve Almanya’da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı. Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunan Tumlucalı, ayrıca MOSSAD’ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve tırlara ait resmî belgeler temin etti.

DOKUZ KİŞİLİK ŞEBEKE KURDU

Tumlucalı, kendisi ile temas kuran ve Avusturya’da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach’ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Neubach’ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina’da buluşabileceğini, İstanbul’a gelemeyeceğini belirtmesinin şüpheyi artırdığı ancak Tumlucalı’nın, Viyana’da yaptığı ilk yüz yüze görüşmede, Türkiye’den almış olduğu MOSSAD ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek, Neubach’a MOSSAD ajanı olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Jorg Neubach’ın ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermediği tespitine dikkat çeken güvenlik kaynakları “Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık dokuz yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti” değerlendirmesinde bulundu. Tumlucalı, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla dokuz kişiden oluşan bir şebeke kurdu.

KARISI DA İŞİN İÇİNDE

Edinilen bilgiye göre, Jorg Neubach adlı maske kimliği kullanan MOSSAD mensubunun talimatı kapsamında İstanbul’da Orta Doğulu bir şahsa yönelik takip ve fotoğraf dokümanter çalışması gerçekleştirilen Ahmet Ersin Tumlucalı bu faaliyet için dört kişilik takip ekibi kurdu, araç kiraladı ve hedefini iki gün süresince adım adım takip etti. Takip faaliyeti Tumlucalı’nın eşi tarafından raporlanarak Jorg Neubach’a gönderildi.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Tumlucalı, eşi ve şebeke üyeleri gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul ederken Tumlucalı ve eşi tutuklandı.

OPERASYONLAR 2021'DE BAŞLADI

MİT, 2021 yılında MOSSAD’ın Türkiye’de aktif olarak faaliyet yürüttüğü özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik operasyonlar yapmıştı. Operasyonlar 2022’de de devam etmiş, 58’i yabancı uyruklu, 39’u Türk vatandaşı toplam 97 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrailli ajanlar ile yurt dışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail İstihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebeke de geçen yılın nisan ayında çökertilmişti. MOSSAD’ın Malezya’da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Ömer Al Belbaisy’e yönelik Türkiye’deki girişimlerinin önüne geçen MİT ve Emniyet 2024 yılında ise operasyonlarını sıklaştırdı. Güvenlik birimleri önceki gün düzenlenen operasyonun yanı sıra bu yıl üç farklı operasyona daha imza attı. Ocak ayında gerçekleşen ilk operasyonda İstanbul merkezli 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Şubat ayında düzenlenen 2024’ün ikinci operasyonunda ise dokuz kişiden yedisi gözaltına alınmış ikisinin ise başka bir suçtan tutuklandığı belirlenmişti. Mart ayında yapılan üçüncü operasyonda aralarında MOSSAD’a satan yedi kişi gözaltına alınmıştı.