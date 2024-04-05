Mossad'a bilgi sızdıran 8 şüpheli yakalandı! 2'si tutuklandı

Mossad'ın hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve bunları İsrail istihbarat unsurlarına aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “Köstebek-3” operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunu duyurdu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Şüphelilerden; 2’si tutuklanırken 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz.

MOSSAD'A BİLGİ SATMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

- İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,

- İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve

- İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

CASUSLUK FAALİYETİNİ İTİRAF ETTİLER

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Ahmet E.T. ile eşi Benan T. ve şebeke üyeleri önceki gün gözaltına alındı. Casusluk şebekesine mensup şüpheliler, TEM Şubede sorguya alındı. Zanlıların, haklarındaki iddiaları kabul ettiği aktarıldı.

Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye çıkarılan casus ağındaki şüphelilerin Ahmet E.T. ve eşi Benan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Köstebek-3” adı verilen operasyonda yakalanan diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile salıverildiği aktarıldı.

HEDEF KİŞİLERE AİT SIRLARA ULAŞIP ULAŞMADIKLARI İNCELENİYOR

Mossad’ın yönlendirmesiyle hedef kişilere ait belge ve bilgi sızdıran hücrenin, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri elden ya da dolaylı yoldan aldıkları anlaşıldı. Hücrenin, hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmezken, casus ağının Mossad’a bilgi sızdırmanın yanında başka faaliyette bulunup bulunmadıkları araştırılıyor.

MİT İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapan Ahmet E.T. ve eşi Benan T.’nin de aralarında olduğu 8 kişiyi deşifre etmiş, ajan ağıyla ilgili bilgiler tek tek tespit edip 3 Nisan’da operasyon için düğmeye basmıştı. Düzenlenen operasyonla karı-koca ile birlikte 8 kişi yakalanmıştı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle yakalanan şüphelinin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları araştırılıyor.