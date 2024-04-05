Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Mossad'a bilgi sızdıran 8 şüpheli yakalandı! 2'si tutuklandı

Mossad'a bilgi sızdıran 8 şüpheli yakalandı! 2'si tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mossad'ın hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve bunları İsrail istihbarat unsurlarına aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “Köstebek-3” operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunu duyurdu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Şüphelilerden; 2’si tutuklanırken 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz.

Mossad'a bilgi sızdıran 8 şüpheli yakalandı! 2'si tutuklandı - 1. Resim

MOSSAD'A BİLGİ SATMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

- İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, 
- İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve 
- İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

İlgili Haberler

CASUSLUK FAALİYETİNİ İTİRAF ETTİLER

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Ahmet E.T. ile eşi Benan T. ve şebeke üyeleri önceki gün gözaltına alındı. Casusluk şebekesine mensup şüpheliler, TEM Şubede sorguya alındı. Zanlıların, haklarındaki iddiaları kabul ettiği aktarıldı.

Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye çıkarılan casus ağındaki şüphelilerin Ahmet E.T. ve eşi Benan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Köstebek-3” adı verilen operasyonda yakalanan diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile salıverildiği aktarıldı.

Mossad'a bilgi sızdıran 8 şüpheli yakalandı! 2'si tutuklandı - 2. Resim

HEDEF KİŞİLERE AİT SIRLARA ULAŞIP ULAŞMADIKLARI İNCELENİYOR

Mossad’ın yönlendirmesiyle hedef kişilere ait belge ve bilgi sızdıran hücrenin, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri elden ya da dolaylı yoldan aldıkları anlaşıldı. Hücrenin, hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmezken, casus ağının Mossad’a bilgi sızdırmanın yanında başka faaliyette bulunup bulunmadıkları araştırılıyor.

MİT İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapan Ahmet E.T. ve eşi Benan T.’nin de aralarında olduğu 8 kişiyi deşifre etmiş, ajan ağıyla ilgili bilgiler tek tek tespit edip 3 Nisan’da operasyon için düğmeye basmıştı. Düzenlenen operasyonla karı-koca ile birlikte 8 kişi yakalanmıştı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle yakalanan şüphelinin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
BAE'nin en büyük bankası talip oldu! Koç Holding, Yapı Kredi'yi satıyor mu?New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu - Gündem100 milyar liralık trafik yoğunluğu“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdi - Gündem“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdiYönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni - Gündem60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel izin!Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...