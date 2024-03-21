Gazze'de ateşkes adımı: Mossad da müzakere için Katar'a gidiyor

Refah'a kara operasyonunda ısrarcı olduğunu her açıklamasında dile getiren İsrail Başbakanı Netanyahu'dan beklenmedik bir adım atıldı. Netanyahu, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile esir takasını müzakerelerinin devam ettiği Katar'a gitmesini onayladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Kentte insani durumu zorlaştıracak tüm hedefleri vuran İsrail ordusu son olarak 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını duyurmuştu.

Dünyanın 'felaket olur' çağrılarına kulak asmayan İsrail Başbakanı Netanyahu son açıklamasında yine hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını vermişti.

MÜZAKERE İÇİN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Netanyahu, beklenmeyen bir adım attı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha’ya gidiyor.

ABD'DEN EŞ ZAMANLI ZİYARET

Netanyahu’nun Doha’ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail’e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın 19 Mart'ta ülkesine döndüğü, ertesi gün hükümet ve savaş kabinesiyle görüştüğü haberleri yer almıştı.