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Gazze'de can kaybı sayısı 32 bine dayandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de can kaybı sayısı 32 bine dayandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı sayısının 31 bin 988'e, yaralı sayısının da 74 bin 188'e ulaştığını duyurdu. Öte yandan İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle cenazelere ulaşılamadığı bildiriliyor.

İsrail'in saldırılarının 7 Ekim'den beri sürdüğü Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 65 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 92 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 988'e, yaralı sayısının da 74 bin 188'e ulaştığı bildirildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İNSANİ FELAKET

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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