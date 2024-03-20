Gazze'de iftar saati Şifa hastanesi vuruldu! İsrail'den akıl almaz savunma

Gazze'de katliam yapan İsrail, ateşkes görüşmelerine 'olumsuz' cevap vermesinin ardından bir kez daha Şifa Hastanesi'ni vurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi saldırıların gerekçesini akıl almaz sözlerle açıkladı.

Filistin topraklarını işgal ve gasp ile ele geçiren İsrail uzun yıllar abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana acımasız saldırılarını sürdürüyor. Özellikle hastane, okul ve ibadethaneleri vuran İsrail, binlerce Filistinliyi katletti. İsrail'in saldırıları sonucu bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk başta olmak üzere 32 bine yakın Filistinli öldü.

İSRAİL İFTAR SAATİ HASTANEYİ VURDU

İsrail acımasız saldırılarına Ramazan ayında da sürdürüyor. Sahur ve iftar saatlerini dahi soykırım için kullanan İsrail, iftar saatinde Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Şifa Hastanesi'ni bir kez daha vurdu. İsrail'in hastane çevresine yaptığı yoğun top atışıyla saldırılar sonucu kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

FİLİSTİNLİLER GAZZE'NİN DOĞUSUNA KAÇTI

İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli de Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah, ez-Zeytun, eş-Şucaiye ve el-Sabra mahallelerine sığındı.

İSRAİL'DEN 'HAMAS'A BASKI KURMAYA ÇALIŞIYORUZ' SAVUNMASI

İsrail, Şifa hastanesine yaptığı saldırıları akıl almaz bir açıklamayla savundu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, saldırılarla müzakerelerde Hamas'ın üzerine baskı kurmaya çalıştıklarını söyledi. Halevi, saldırılarda “Hamas liderliğini vurmak ve müzakerelere baskı yapmak” olmak üzere iki konuda başarılı olduklarını iddia etti.